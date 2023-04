Omicidio a Sabaudia: ammazzato un uomo a colpi di fucile in un vivaio

Un omicidio cruento a Sabaudia, nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 13 aprile 2023. Una dinamica violenta, a seguito della quale un uomo è deceduto per le profonde ferite da arma da fuoco. Il fatto è accaduto precisamente nella frazione di Borgo San Donato. Secondo le prime informazioni la vittima sarebbe stata uccisa da due colpi sparati da fucile all’interno di un vivaio.

Omicidio a Sabaudia: morto un 31enne italiano

Un tremendo omicidio avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 13 aprile 2023, intorno alle 13.05 circa. Degli spari sono stati chiaramente avvertiti da alcuni residenti, che hanno sin da subito temuto il peggio. Due deflagrazioni, confermate anche dal ritrovamento dei bossoli sulla scena del crimine, risultate purtroppo letali per la vittima che non ha avuto scampo. Il tutto si è consumato all’interno di un vivaio della zona, che si trova nei pressi di strada del Villaggio, precisamente nella frazione di Borgo San Donato. Colpi tremendi che hanno raggiunto il loro obiettivo: un uomo, di cui al momento non si conosce l’identità. due colpi lo hanno ferito mortalmente, rendendo inutile qualsiasi intervento successivo. Quando gli operatori sanitari del 118 sono intervenuti sul posto, infatti, non c’è stato nulla da fare, se non constatare il decesso dell’uomo. Sul posto, prontamente, sono intervenuti anche i Carabinieri che ora stanno continuano a setacciare la zona perimetrata e circoscritta alla ricerca di ulteriori elementi che possano contribuire a rendere più chiaro il quadro della vicenda e magari aprire una pista per capire l’artefice dell’assassinio.

Aggiornamenti sull’omicidio di oggi

Dopo i primi sopralluoghi e l’identificazione parziale della vittima, pare si tratti di un uomo di 31 anni, di nazionalità italiana. Per il momento, confermati anche i due colpi di fucile impiegati per l’omicidio. Le indagini continuano anche attraverso l’ascolto dei residenti limitrofi: ogni elemento può risultare fondamentale e contribuire così ad aprire un varco in quello che per il momento è un quadro fin troppo confuso ed intricato.