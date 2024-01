Omicidio Alexandru Ivan: colpi partiti da 2 pistole

Nuove verità sull’omicidio di Alexandru Ivan a Montecompatri: il ragazzo passò un bastone all’amico del patrigno prima di morire.

Nuovi particolari emergono sull’omicidio di Alexandru Ivan, il ragazzo ucciso con un colpo di pistola nel parcheggio della stazione Pantano. Nell’episodio di Montecompatri il giovane potrebbe aver avuto un ruolo più attivo di quello che si immaginava, unendosi probabilmente al gruppo di persone che erano corse in difesa del proprio patrigno.

Omicidio Alexandru Ivan: il ruolo del ragazzo nella sparatoria

Secondo gli inquirenti, il ragazzo avrebbe aiutato il gruppo vicino al patrigno per armarsi. Facendo riferimento allo stato attuale delle indagini, prima di morire il giovane Alex avrebbe aperto prima il portabagagli dell’automobile della madre e da lì avrebbe passato almeno un bastone a un amico del compagno della stessa donna. Arma che sarebbe stata utile per il tentato agguato al gruppo nomade nel parcheggio di Pantano.

Omicidio Alexandru Ivan: l’analisi delle pallottole

Secondo le rilevazioni avvenute negli ultimi giorni, gli investigatori stanno ipotizzando lo svolgimento della sparatoria alla stazione di Pantano. Anzitutto l’autopsia sul corpo di Alexandru Ivan avrebbe fornito dei dettagli sull’arma che lo ha ucciso: si tratta di un proiettile sparato da una pistola calibro 22.

Non sarebbe stata l’unica pistola presente nella scena del delitto. Infatti, sempre secondo gli inquirenti, sarebbero almeno due le armi da fuoco presenti sul luogo dell’omicidio. Questo dato emerge dai bossoli della calibro 22 presenti a terra, che sono emersi di diverse marche dopo i rilevamenti effettuati dalle forze dell’ordine e la Polizia Scientifica.

Omicidio Alexandru Ivan: i funerali del giovane

A parlare coi microfoni della stampa è il padre del ragazzo. La salma sarebbe ormai prossima alla riconsegna presso i familiari, con i medici legali che hanno effettuato tutte le perizie del caso sul corpo del giovane. Come detto dal genitore del ragazzo, i funerali di Alex avverranno in settimana. Probabilmente però si svolgeranno in Romania, come desiderio della stessa famiglia del giovane.