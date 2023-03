Omicidio Giovanni Fidaleo, Molinaro: “Non ho avuto il coraggio di uccidere Miriam, mi supplicava di non ammazzarla”. Da che Giuseppe Molinaro si era pentito delle proprie azioni, a una ricostruzione credibile della sua sparatoria, sembra ci passi il mare. Infatti, riguardo la deposizione del Carabinieri, gli stessi suoi colleghi non ci credono. O meglio, trovano troppe lacune che lo stesso Molinare non sembra saper spiegare senza aggravare la propria già difficile posizione.

Omicidio Giovanni Fidaleo, Molinaro ha risparmiato Miriam?

Anzitutto, serve capire cosa accese la gelosia folle di Giuseppe Molinaro. Se qualcuno pensava come Miriam non conoscesse Fidaleo, probabilmente si sbagliava. Infatti la donna conosceva il direttore d’albergo. Lo conosceva così tanto bene, che probabilmente gli aveva fatto anche un regalo. Dono che, scoperto da Molinaro, avrebbe mandato nella follia più totale il carabinieri e dato origine alla famosa sparatoria che ha tolto la vita a Fidaleo.

Una sparatoria avvenuta nello stesso posto di lavoro dove operava la vittima, ovvero l’hotel Nuova Suio di Latina. Almeno, su questo racconto si fonda la deposizione di Giuseppe Molinaro, attualmente in custodia cautelare con l’ordinanza firmata dal GIP del Tribunale di Cassino, Alessandra Casinelli. Molinaro cerca di ribaltare la propria posizione, creando anche una motivazione che lo avrebbe spinto nel folle gesto. Una posizione che, però, non viene creduta da chi sta indagando sul caso.

Secondo il racconto di Molinaro, lui si sarebbe presentato in hotel con il presentimento che Miriam Mignano, la sua compagna di 40 anni e che lavorava come guardia giurata, la stesse tradendo con un uomo. Che quell’uomo potesse essere realmente Fidaleo nell’immaginario del carabinieri? Chi lo sa? Eppure quel giorno bastò vedere Miriam, per estrarre la pistola e sparare all’impazzata, uccidendo il direttore del Nuova Suio e riducendo in fin di vita Miriam Mignano, che il lo stesso militare avrebbe “coscientemente risparmiato”.