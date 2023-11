Omicidio Maria Sestina Arcuri, condannato l’ex fidanzato: il pugile spinse la donna giù dalle scale

Nella serata di ieri, la Cassazione ha emesso la sua decisione finale nel caso dell’omicidio di Maria Sestina Arcuri, confermando la sentenza della Corte d’Appello di Roma. Andrea Landolfi, ex pugile romano, è stato ritenuto colpevole dell’omicidio della sua fidanzata 26enne. La sentenza impone a Landolfi di trascorrere i prossimi 22 anni dietro le sbarre. La vicenda giudiziaria ha avuto una svolta significativa dopo l’assoluzione in primo grado da parte della Corte d’Assise d’appello di Viterbo il 19 luglio 2021. Nonostante ciò, questa innocenza è stata ribaltata meno di un anno dopo dalla Corte d’Appello, che ha considerato Landolfi colpevole di omicidio volontario.

L’omicidio di Maria Sestina Arcuri, arriva la condanna per l’ex fidanzato

Il tragico evento si è verificato nella notte tra il 3 e il 4 febbraio del 2019, quando Landolfi e Maria Sestina Arcuri erano a Ronciglione per trascorrere un weekend a casa della nonna di lui. La casa è diventata il luogo in cui si è consumato il delitto. Dopo un litigio, Maria Sestina è morta in seguito a una caduta dalle scale. Inizialmente, la Corte d’Assise di Viterbo aveva classificato l’incidente come un semplice incidente domestico. Approfondendo le indagini sull’incidente, però, la Corte d’Appello ha ritenuto che Landolfi avesse un “intento letale”, lanciando la vittima giù per le scale e omettendo qualsiasi tentativo di salvarle la vita.

Il percorso giudiziario verso l’assassino di Maria Sestina Arcuri

La complessa vicenda giudiziaria ha visto Landolfi passare dall’essere in carcere all’essere assolto e poi nuovamente condannato. La Cassazione, con il suo verdetto finale, ha sancito la colpevolezza di Landolfi in modo definitivo. Durante l’udienza, come esplicato da Il Messaggero, il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso presentato dalla difesa, sostenendo la piena conferma della sentenza della Corte d’Appello. Gli avvocati della difesa di Landolfi hanno difeso il loro assistito, ma la Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la colpevolezza di Andrea Landolfi per l’omicidio di Maria Sestina Arcuri.

I commenti alla condanna del pugile romano

L’avvocato di parte civile, Vincenzo Luccisano, ha commentato su Il Messaggero la sentenza, “esprimendo tristezza per quanto accaduto, ma sottolineando che la decisione conferma che Maria Sestina Arcuri è stata uccisa da Andrea Landolfi”. Con il termine di questo lungo processo legale, si spera che la giustizia sia stata fatta per la giovane vittima e che i familiari possano trovare una qualche forma di chiusura.