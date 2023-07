Omicidio Michelle Causo, il vescovo al funerale della 17enne: ‘Il dolore deve essere fonte di cambiamento’

Si è svolto il funerale di Michelle Causo, la giovane 17enne di Primavalle uccisa molto probabilmente da un proprio coetaneo. In una morte che dovrà essere ulteriormente chiarita nelle prossime ore, durante la veglia funebre il Vescovo di Roma ha voluto spendere delle parole per ricordare la ragazza e soprattutto portare la solidarietà alla sua famiglia: “La sua morte, all’interno di questo quartiere, dev’essere una fonte di cambiamento”.

Il funerale di Michele Causo e il dolore dei suoi cari

Rifacendosi al celebre libro della filosofa Hannah Arendt, il Vescovo di Roma ha espresso come su Michelle Causo “si sia scagliata tutta la banalità del male”. Il funerale della giovane ragazza è iniziato alle ore 11, presso la chiesa di Santa Maria della Presentazione a Torrevecchia. Tante persone e palloncini a dargli l’ultimo saluto terreno, ma soprattutto parenti e amici che si stringono nel ricordo della piccola Michelle.

Le parole del Vescovo di Roma al funerale della giovane

Il Vescovo di Roma ha deciso di aprire il funerale con un messaggio di vicinanza alla famiglia Causo, distrutta dal dolore di questa vicenda. Una vicinanza arrivata anche da Papa Francesco I, che attraverso i suoi emissari e la televisione ha voluto seguire la vicenda da vicino. Una tragedia che, almeno in Vaticano, apre una profonda riflessione sui problemi delle nuove generazioni e le cattive amicizie.

Il prete di Torrevecchia scuote la comunità cittadina

Il prete di Torrevecchia, che peraltro conosceva Michelle e la sua famiglia, cerca di scuotere il proprio quartiere in un momento difficile. Se da una parte ferisce la realtà della morte di una giovane ragazza, dall’altra la comunità cittadina deve reagire a un lutto che non deve più ripetersi. Come detto dal religioso: “Il nostro dolore deve trasformarsi in concime di speranza per una società diversa dove queste cose non accadano più”.

Foto: V.V.