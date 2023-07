Omicidio Michelle Causo, lo straziante post del fidanzato: “Fatto amore”, nella foto le fedi nuziali

Michelle Maria Causo è morta a soli 17 anni lo scorso 28 giugno. Un omicidio efferato e brutale quello che si è consumato nel quartiere capitolino di Primavalle e a seguito del quale un suo coetaneo è indagato per omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dal fatto di aver agito in danno di una persona minore di 18 anni, nonché accusato di occultamento e vilipendio di cadavere. Resta ora il ricordo di quanti conoscevano e volevano bene alla ragazzina. Flavio, il suo fidanzatino, non riesce a darsi pace, non si capacita di quanto accadutole, la cerca nei ricordi.

Omicidio Michelle Causo: mercoledì l’ultimo saluto alla 17enne uccisa a Primavalle

L’Omicidio di Primavalle e il doloroso ricordo del fidanzato di Michelle

Flavio e Michelle si sarebbero dovuti sposare tra due anni, glielo aveva promesso. Invece, il destino ha voluto per loro una sorte diversa. “Fatto amore”, due semplici ma significative parole quelle che il ragazzo ha scritto sui social. Due parole proprio come sono due le fedi nunziali che si vedono nella foto da lui pubblicata online. Il corpo della giovane è stato ritrovato in un carrello della spesa abbandonato nei secchioni di via Borgia 22 ed ora, restano i ricordi e le promesse che, purtroppo, non potranno trovare attuazione. “Il mio mondo si è bloccato con noi due su quelle sedie e non va più avanti, non andrà mai più avanti“. Queste le parole di Flavio straziato dal dolore che poi aggiunge: “Mai. Ogni volta che mi giro da qualsiasi parte vedo noi due che andiamo mano per mano felici, camminando per strada dicendo che ci amiamo, che non ci separeremo mai”. Un dolore inesorabile e profondo quello del ragazzino che solo il tempo potrà lenire.

L’ultimo saluto

L’ultimo saluto alla giovane Michelle si terrà mercoledì 5 luglio alle ore 11 nella chiesa della Presentazione di Primavalle. In questa circostanza, il fidanzatino – come ha reso noto il padre della giovane – le renderà omaggio con le promesse di matrimonio. Proseguono intanto le indagini da parte delle forze dell’ordine al fine di rischiarare i contorni di questa amara vicenda. La versione del killer, che vede come movente dell’efferato delitto un debito di droga, non convince gli inquirenti. Ad essere esaminati anche il suo telefonino e quella della vittima, alla ricerca di elementi utili per il proseguo delle indagini.