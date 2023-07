Omicidio Michelle Causo, lunedì il corteo organizzato dal suo liceo: attese migliaia di persone. Orario e percorso

Dopo la commovente fiaccolata per Michelle Causo, la diciassettenne brutalmente uccisa a coltellate da un coetaneo, il cui corpo è stato trovato in un carrello della spesa vicino ai cassonetti di via Stefano Borgia nel quartiere di Primavalle, la scuola frequentata dalla ragazza, il Liceo Gassman ha organizzato per la giornata di lunedì 3 luglio un corteo in sua memoria.

La fiaccolata per Michelle di ieri nel quartiere Primavalle

Venerdì 30 giugno il quartiere di Michelle Causo ha voluto ricordarla con fiori e commoventi striscioni. In centinaia si sono ritrovati per “chiedere giustizia” e dire “basta ai femminicidi“. Sugli striscioni, realizzati da amici, conoscenti, ma anche cittadini che hanno appreso la notizia dai media, le dediche per la ragazza recentemente assassinata in circostanze ancora da chiarire. “Misci nei nostri cuori”, “Fai buon viaggio piccolo angelo”, hanno urlato a gran voce i residenti. Fino allo straziante messaggio del fidanzato che, inginocchiandosi nel punto in cui è stato ritrovato il cadavere in via Stefano Borgia, ha voluto sottolineare a tutti: “Non piangete, lei non avrebbe voluto”. Sulla sua maglietta un altro messaggio: “Sei il mio sole, ora è il buio senza di te”.

Un tappeto di peluche e fiori nel luogo del ritrovamento

Poi, sempre nel luogo del ritrovamento, ancora fiori e pupazzi lasciati dagli amici in suo ricordo. L’iniziativa ha attirato moltissimi residenti: “Povera ragazza, diciassette anni e tanti sogni ancora da vivere”, hanno dichiarato aggiungendo: “Povera famiglia. Non si può minimamente immaginare quanto dolore affliggerà per sempre i suoi cari”. Anche sui social si la rabbia era mista a commozione, richiamando peraltro i fatti di Casal Palocco: “Facciamo in modo che il suo ricordo non svanisca in poco tempo come è successo per il piccolo Manuel. Si tratta dei nostri figli”. Ancora: “Amici di Michelle e non. Non avete bisogno della violenza per farvi sentire!”.

Il Liceo Gassman organizza un corteo per Michelle. Appuntamento lunedì 3 luglio

La scuola frequentata dalla ragazza, il Liceo Gassman, dove la 17enne frequentava l’indirizzo psicopedagogico, ha organizzato per la giornata di lunedì 3 luglio un corteo in sua memoria. Appuntamento alle 19.00 in via Pietro Maffi. La manifestazione terminerà alle 20.30 e si terrà tra via Maffi e piazza Capecelatro. Sono attese migliaia di persone.