Omicidio Michelle Causo, un murales per non dimenticare: l’iniziativa di amici e residenti di Primavalle

La “nostra” Michelle è un altra storia fatta di risate ciabatte coi calzini giornate a scuola o nei cortili di quella sua amata periferia , di volontariato e anche di guai perché aveva l età giusta per farlo perché gli spettava vivere un adolescenza serena . Il futuro? Non c’è più per lei … non crescerà non sapremo mai se avrebbe continuato gli studi se si sarebbe sposata e avrebbe messo su famiglia!

Riforma Cartabia diritto di stampa e minori la sua privacy cessa perché morta il cognome del suo assassino tutelato perché minore … era minore quando cercava su internet come colpire i punti vitali e come occultare un cadavere , era minore quando l ha accoltellera e guardata morire , ma sarà maggiorenne ad aprile anche se il suo reato si è fermato alla minore età proprio come la vita di Michelle ! Questo murales per non dimenticare … il Comitato Torrevecchia Primavalle gli amici i parenti e i quartieri uniti chiedono giustizia”.