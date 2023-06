Omicidio Michelle Maria Causo, il 3 luglio organizzata una fiaccolata a Primavalle

Ha lasciato stupiti tutti i cittadini il brutale omicidio di Michelle Maria Causo, la giovane 17enne fatta a pezzi probabilmente da un coetaneo proveniente dallo Sri Lanka. Per la ragazza, è già prevista una fiaccolata nel quartiere di Primavalle. A organizzare l’evento in ricordo della studentessa, sono i suoi stessi compagni del liceo, rimasti scossi e basiti dalla sua brutale morte.

La fiaccolata per Michelle Maria Causo

L’evento organizzato dalla scuola della giovane Michelle Maria, si svolgerà per le strade di Primavalle nella giornata di lunedì 3 luglio 2023. Un evento che raccoglierà tanti cittadini del quartiere, istituzioni o persone che vogliono portare il proprio cordoglio alla famiglia Causo. Un’iniziativa che punta ad accendere i riflettori su come omicidi così brutali, in particolare ai danni di donne e ragazze, non debbano mai più avvenire.

La proposta del Preside del Liceo Gassman

Il più scosso all’interno della scuola, è proprio il Preside del Liceo Vittorio Gassman. Il professore conosceva molto bene Michelle Maria Causo, in quanto studentessa abituale della sua scuola. Proprio il dirigente scolastico ha organizzato la fiaccolata del prossimo lunedì, riunendo le persone in una manifestazione che partirà proprio da via Pietro Maffi, ovvero la strada dove sorge la scuola.

Scossi i compagni di scuola di Michelle Maria

Attorno al brutale di Michelle Maria, c’è paura soprattutto in quelli che erano i compagni di classe della 17enne. Nessuno sta riuscendo a metabolizzare l’idea di come la ragazza non ci sia più, tantomeno poi all’interno di un orribile omicidio come quello che è avvenuto ai danni della giovane. Come racconta il Preside della scuola ai microfoni di La Repubblica Roma, “I ragazzi hanno bisogno di ritrovarsi e condividere questo assurdo dolore”.

Ma quei compagni così giovani e che volevano bene Michelle Maria, riusciranno mai a togliersi dalla testa l’immagine del corpo devastato dalla propria compagna? Difficile.