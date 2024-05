Omicidio Saman Abbas, la mamma arrestata in Pakistan: condannata all’ergastolo

Aveva fatto perdere le sue tracce dal 1 maggio del 2021, giorno dell’omicidio di Saman Abbas. Della mamma della 18enne uccisa a Novellara perché si era sottratto a un matrimonio organizzato dalla famiglia, si erano perse le tracce, fino a quando la 51enne non è stata rintracciata e arrestata in Pakistan.

Il mandato di arresto internazionale

Su di lei pendeva un mandato di arresto internazionale per l’omicidio della figlia. Ma la donna era scappata, insieme al marito, subito dopo l’omicidio, per il quale la Corte d’Assise si Reggio Emilia l’aveva condannata all’ergastolo.

Le indagini

Grazie alle indagini svolte in collaborazione con Interpol e Polizia federale pachistana la 51enne è stata rintracciata in un villaggio ai confini con il Kashmir, dove è stata raggiunta e arrestata. Ora prenderanno il via le procedure per l’estradizione.

L’omicidio e la fuga

L’assassinio della 18enne si era consumato nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio di tre anni fa nell’abitazione di famiglia a Novellara. Da quel momento, però, dei genitori di Saman Abbas si sono perse le tracce. I due sono rientrati in Pakistan con un volo da Milano. Nel giro di pochi mesi il padre della 18enne era stato rintracciato ed estradato in Italia, ma della 51enne non si avevano notizie. Poi la svolta…