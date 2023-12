Omicidio Thomas Bricca, Cassazione conferma custodia cautelare per i presunti assassini

Omicidio di Thomas Bricca, nuovi sviluppi sulla vicenda: la Cassazione non toglie la custodia cautelare ai presunti assassini del ragazzo.

La Cassazione ha annullato con rinvio al tribunale del Riesame l’ordinanza di custodia cautelare per RT e MT, accusati dell’omicidio del giovane Thomas Bricca nel Comune di Alatri. Il tribunale dovrà ulteriormente motivare il provvedimento in relazione ai gravi indizi di colpevolezza.

Omicidio Thomas Bricca: i presunti assassini rimangono in carcere

La vicenda dell’omicidio di Thomas Bricca, avvenuto lo scorso 30 gennaio 2023, continua a tenere banco nel panorama giudiziario italiano. La Cassazione ha recentemente confermato la permanenza in carcere dei due presunti assassini del ragazzo, padre e figlio accusati del delitto, annullando così l’ordinanza del Riesame. La decisione è stata presa sulla base della necessità di una ulteriore motivazione in merito ai gravi indizi di colpevolezza dei due soggetti.

I gravi indizi di colpevolezza per i presunti assassini di Thomas Bricca

La Cassazione ha ritenuto che l’ordinanza del Riesame non avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dei RT e MT, in particolare poi in relazione al movente del delitto del giovane Bricca. Il tribunale del Riesame dovrà quindi riesaminare il caso e fornire una motivazione più dettagliata. Nonostante la richiesta di rimessa in libertà avanzata dagli avvocati dei due soggetti, la conservazione dell’ordinanza rimane efficace fino a quando la trasmissione degli atti all’esame non avviene oltre 10 giorni dall’udienza.

Fissato il processo per l’omicidio di Thomas Bricca

La Procura di Frosinone ha ottenuto dal Gip il Giudizio immediato, fissando l’inizio del processo in corte d’assise per il prossimo 2 febbraio. Gli avvocati Angelo Testa e Umberto Pappadia, difensori dei presunti assassini, hanno presentato una richiesta di rito abbreviato, mentre il padre della vittima, Thomas Bricca, sarà assistito dall’avvocato Marilena Colagiacomo. L’interesse pubblico attorno al caso rimane alto, e la decisione della Cassazione getta ulteriore luce sull’evolversi della vicenda. Si prospetta un processo che potrebbe svelare nuovi dettagli sull’omicidio di Thomas Bricca, gettando luce sulla verità dei fatti e portando giustizia per la giovane vittima di Alatri.