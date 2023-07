Omicidio Willy Monteiro: i fratelli Bianchi già fuori tra 16 anni? Ecco perché

Se già la sentenza dell’omicidio Willy Monteiro fa discutere per i 24 anni dati ai fratelli Bianchi, lascia stupiti la possibilità che questa pensa possa vedere un ulteriore riduzione. Infatti, nello sconto della pena di oltre due decenni per quelli che sono stati considerati responsabili per la morte del ragazzo capoverdiano, i giovani potrebbero uscire anche dopo meno di vent’anni per la buona condotta tenuta in carcere.

La buona condotta per i responsabili dell’omicidio di Willy Monteiro

Davanti alla caduta dell’ergastolo per i fratelli Bianchi, anche la madre di Willy si è dovuta rassegnare alla legge. Ha ammesso come rispetterà la sentenza, nonostante il brutale pestaggio che ha ucciso suo figlio il 6 settembre 2020. La possibilità che i fratelli Gabriele e Marco rimangano meno di 24 anni in carcere è concreta, è tutto dipenderà da come si comporteranno in carcere.

Lo sconto di pena per buona condotta

Difficile, non impossibile. Se i fratelli Bianchi dovessero tenere, già da oggi, una condotta impeccabile in carcere, riceverebbero uno sconto di 45 giorni ogni 6 mesi. Per avere una condotta eccellente, all’interno della casa circondariale non dovrebbero creare problemi fino all’uscita, oltre a mostrare importanti miglioramenti sul piano rieducativo cui andranno incontro durante il periodo di detenzione. Nella più ottimistica delle situazioni, per loro, sconterebbero appena 16 anni, ambendo a uscire tra il 2039 e il 2040.

Chi deciderebbe la pena ridotta?

A decidere sul destino dei due fratelli Bianchi, in questo senso, sarà la decisione del magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sulla casa circondariale dove i due ragazzi stanno scontando la pena. Il magistrato, come sappiamo, deve limitarsi a constatare l’effettivo recupero sociale di Gabriele e Marco, accertarsi come non siano più un pericolo fuori dal carcere e non far influenzare tali dati dai trascorsi dei due ragazzi. Un ragionamento che, dati alla mano, con il passare dei mesi verrà monitorato al fine di capire il recupero sociale dei due aggressori di Willy.