Ondata di caldo in arrivo nel Lazio, temperature sopra i 35°C: le previsioni meteo

Sì, sta ritornando il caldo. Quello che sembrava essere un momento di ‘respiro’ e ‘sollievo’ è finito presto. Le temperature nei prossimi giorni inizieranno a salire, raggiungendo i 35° e, probabilmente, superandoli. Ma, in parte, nessun allarmismo perché l’Italia potrebbe salvarsi. Ecco tutte le informazioni nel dettaglio.

Leggi anche: Allarme caldo nel Lazio, arriva Apocalisse: ecco fino a quando durerà l’anticiclone africano

Ondata di calore alle porte

Come riporta Meteo Lazio, ci sarà un’ondata di calore “ma senza eccessi”. Questo non vuol dire che le temperature saranno miti e che si potrà pensare di aver sconfitto il caldo (anzi). Questo vuol dire però che l’Italia non raggiugerà temperature ‘folli’. Questo destino, purtroppo, è previsto soprattutto verso la Spagna. “Sull’Europa occidentale avremo temperature decisamente elevate per il periodo, mentre l’Italia si troverà interessata più marginalmente da questa configurazione“.

Le previsioni di domani

Nel Lazio domani si supereranno i 35°, con punte fino a 36-37° su valle del Tevere, valle del Sacco e sull’agroromano. Insomma, niente temperature ‘folli’ ma pur sempre alte. Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni!