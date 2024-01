Ondata di furti di auto di lusso a Roma: sesto colpo in poche settimane

Ondata di furti d’auto a Roma e Fiumicino. I ladri guardano al lusso: tra il 18 dicembre e stanotte rubate tre Audi dalla grossa cilindrata.

È boom di furti d’auto di lusso nel territorio di Roma, con nuovi episodi che si sono verificati questa volta nel quadrante di San Basilio e nel Comune di Fiumicino. L’ultimo episodio ha riguardato un’Audi RS3, rubata direttamente da una concessionaria, con i ladri che sono riusciti a entrare dentro l’attività commerciale e portare via l’automobile senza la targa.

Furti di auto di lusso a Roma: il colpo a San Basilio

I ladri hanno fatto irruzione nella concessionaria dell’Audi questa notte, tra il 7 e l’8 gennaio 2024, sfondando una vetrina dell’attività con un’altra automobile. I malviventi hanno lanciato ad alta velocità una Fiat 500 contro il vetro, con l’automobile che ha fatto da ariete e ha permesso ai ladri di muoversi all’interno dell’attività commerciali. Qui, nel giro di poche decine di minuti, sarebbero riusciti ad accendere l’Audi RS3 e successivamente scappare via dal negozio.

I furti delle auto a Fiumicino

Sempre la stessa banda sarebbe responsabile di altri due colpi, questa volta avvenuti nel Comune di Fiumicino. Presso una concessionaria locale, i malviventi sarebbero riusciti a portare via due automobili di grossa cilindrata, ovvero due Audi di modello Q5 e Q3. Anche qui i malviventi si sono mossi con grande abilità, riuscendo a portare via le macchine senza particolari problemi.

Le indagini sui furti delle auto di lusso nella provincia di Roma

Secondo le prime indagini delle forze dell’ordine, dietro questi furti potrebbero nascondersi fitte trame criminali che vedono il proprio epicentro nella Capitale. Tra le piste vagliate, ci sarebbe la possibilità di regolazioni dei conti o debiti da saldare per le concessionarie colpite, che evidenzierebbero anche la motivazione delle auto di grossa cilindrata portate via. Altra dinamica che non è passata inosservata, è come automobili analoghe siano state utilizzate, almeno ultimamente, in altri colpi in giro per Roma: sempre un’Audi venne utilizzata come ariete per scardinare la saracinesca di un tabacchi.