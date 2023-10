Ondata di furti presso la stazione di Anzio: smontata una Fiat 500 dai ladri

Ancora furti presso la stazione ferroviaria di Anzio. In una dinamica che orma va avanti da mesi, i predoni sono tornati a colpire nei padiglioni furti dalla struttura per il trasporto su ferro. Vittima dello spiacevole episodio, due sere fa, il proprietario di una Fiat 500 di ultima generazione, che tornando alla propria automobile dopo alcune commissioni ha ritrovato il proprio veicolo completamente smontato dai ladri.

Emergenza al parcheggio della stazione di Anzio

Il fenomeno sembrava essersi esaurito nel mese dello scorso giugno, con la cattura di due ladri in flagrante proprio all’interno di questo parcheggio. In realtà la situazione si è dimostrata ben diversa, specialmente in un riacutizzarsi del problema nelle scorse settimane. I cittadini hanno ricominciato a segnalare vicende legate al degrado, oltre a ingenti danni alle proprie macchine per tentativi – puntualmente riusciti – di furto.

La Fiat 500 smontata completamente nel parcheggio

L’ultimo episodio è avvenuto al proprietario di una Fiat 500 di colore grigio metallizzato, con i ladri che devono aver provato ad accenderla per portarsela via ma senza successo. La macchina è stata aperta infrangendo un vetro anteriore, sul posto del passeggero. Da qui, i topi d’auto, hanno aperto un varco per potersi introdurre all’interno della macchina e provarla ad accendere.

Hanno provato a portare via l’automobile

I malviventi, introdotti all’interno del veicolo, hanno provato a forzare il meccanismo per accendere il veicolo. Hanno smontato il blocco dello sterzo, così da disattivarlo e soprattutto provare ad accendere il modello della Fiat, che anche nel 2023 risulta tra le automobili più rubate nel territorio della Provincia di Roma. Un’operazione che sembra però non andata a buon fine, con i ladri che potrebbero essere stati disturbati da un sistema di sorveglianza del mezzo o l’avvicinarsi di persone in maniera imprevista.

Migliaia d’euro di danni all’automobile

A sera, il proprietario del mezzo si è accorto della gravissima situazione in cui si era ritrovato vittima. La macchina era completamente aperta, impossibilitata peraltro a essere rimessa in funzione per i gravi danni subiti. All’uomo, che fortunatamente ha però ritrovato il mezzo al suo posto, non è rimasto che chiamare il carroattrezzi per trainarla via, facendo i conti con carrozziere e meccanico per gli ingenti danni riportati dal veicolo.