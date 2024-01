Operatore turistico truffatore a Formia: due anziane cadono nel mirino della frode

Prometteva viaggi fantasma per il Santuario della Madonna di Lourdes: fermato un operatore turistico a Formia.

Ancora truffe nel territorio del Sud Pontino, questa volta con un fatto avvenuto nel Comune di Formia. Protagonista un operatore turistico, che nell’ultimo mese ha truffato due anziani signore della provincia di Latina: la prima residente nel Comune di Formia, mentre l’altra vive sull’Isola di Ponza. Le donne sarebbero cadute nella truffa, con la promessa di un viaggio organizzato al Santuario della Madonna di Lourdes.

La truffa dell’operatore turistico a Formia

Il truffatore, che realmente svolgeva il lavoro di operatore turistico, aveva scelto accuratamente le proprie vittime. Si era infatti avvicinato a due anziane signore di ottant’anni della provincia di Latina, note nelle proprie cittadine per la grande fede e le attività nelle chiese locali. Le donne si sono affidate all’uomo, risultato essere nato nel 1959 e residente nel Comune di Alvito in provincia di Frosinone.

La truffa alle due anziane donne

Con le vittime, l’uomo avrebbe instaurato in poco tempo un rapporto di forte fiducia. Un obiettivo centrale nel piano criminale del truffatore, che in questo modo si è fatto consegnare i soldi del presunto viaggio senza però erogare mai i pacchetti per le partenze e i pernottamenti nella cittadina francese. Una condizione cui le signore cominceranno a insospettirsi solo dopo diverse settimane, vedendo come non gli arrivavano più aggiornamenti riguardo al viaggio religioso tanto desiderato.

La scoperta della frode ai danni delle signore

Forse guidate dai familiari, le signore hanno voluto vederci chiaro riguardo i viaggi “fantasma” pagati all’operatore turistico. Per fare piena luce hanno deciso di chiamare il Santuario della Madonna di Lourdes, dove hanno scoperto come nessun viaggio era stato prenotato per loro da parte dell’operatore turistico, tantomeno poi una transazione bancaria da parte dello stesso verso il sito spirituale. Da lì è partita la denuncia, che ha portato i Carabinieri a fermare il soggetto dopo un periodo d’indagini di approfondimento sul caso.