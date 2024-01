Operazione ad alto impatto a Latina: sicurezza rinforzata nel quartiere Nicolosi

Operazione ad alto impatto delle forze dell’ordine nel quartiere Nicolosi di Latina: controllata la zona e le attività commerciali.

Carabinieri del Comando Provinciale di Latina, in collaborazione con il personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro locale, la Prefettura di Latina, la Questura e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, hanno condotto un’operazione di alto impatto nel quartiere Nicolosi.

Operazione ad alto impatto a Latina: azione interforze nel quartiere Nicolosi

L’azione coordinata è stata progettata per aumentare la percezione di sicurezza tra i residenti e affrontare le emergenze criminali in una specifica area geografica della città. L’operazione, che si è protratta fino alle 13:00 circa, ha visto un impegno congiunto delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza pubblica e promuovere un ambiente più sicuro per la comunità locale.

Operazione ad alto impatto a Latina: controlli nelle attività commerciali di Nicolosi

Nel corso dell’operazione, le forze dell’ordine hanno effettuato una serie di controlli mirati a esercizi commerciali e veicoli. In particolare, sono state controllate 3 attività commerciali, di cui una è stata deferita per la violazione delle normative in materia di sorveglianza sanitaria e formazione dei lavoratori. Inoltre, sono stati controllati 38 persone e 26 veicoli, con 3 violazioni al codice della strada contestate.

Operazione ad alto impatto a Latina: l’esito dei controlli a Nicolosi

L’operazione ha ottenuto risultati positivi, contribuendo a migliorare la sicurezza nel quartiere Nicolosi. I controlli effettuati hanno consentito di verificare la regolarità di alcune attività commerciali e di sanzionare chi ha violato le normative vigenti. Inoltre, i controlli sulla circolazione stradale hanno permesso di prevenire eventuali attività criminali legate alla mobilità.

Operazione ad alto impatto a Latina: l’efficacia dell’azione interforze

L’azione sinergica delle autorità coinvolte, inclusi i Carabinieri, il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, la Prefettura, la Questura e la Guardia di Finanza, sottolinea l’impegno collettivo per la sicurezza della comunità. Tali operazioni ad alto impatto sono fondamentali per mantenere un ambiente urbano sicuro e tranquillo, promuovendo al contempo il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni che contribuiscono al benessere della società.