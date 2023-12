Operazione anti-droga tra Anzio e Nettuno: due arresti per spaccio di stupefacenti

Blitz della Polizia di Stato tra i Comuni di Anzio e Nettuno, in provincia di Roma: maxi sequestro di droga.

Nel corso di recenti operazioni condotte dal Commissariato Anzio–Nettuno, la Polizia di Stato ha arrestato due persone gravemente indiziate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti sono intervenuti in risposta a segnalazioni, culminate in due distinti episodi che hanno portato alla detenzione dei sospettati per commercio di droga.

L’operazione per contrastare lo spaccio di droga tra Anzio e Nettuno

Il primo arresto ha coinvolto un 37enne residente ad Anzio, accusato non solo di detenzione ai fini di spaccio ma anche di lesioni ed evasione. L’intervento è stato scatenato da una segnalazione da parte di una donna, proprietaria di un immobile, la quale denunciava minacce verbali da parte di un inquilino nei confronti di lei, del marito e del figlio. Gli agenti, giunti sul luogo, hanno sorpreso il sospettato fuori dalla porta d’ingresso, invitandolo alla calma. Nel corso della perquisizione, sono stati rinvenuti circa 628 grammi di marijuana. Ulteriori indagini hanno rivelato che l’uomo era già sottoposto al regime degli arresti domiciliari, motivo per cui è stato arrestato anche per lesioni ed evasione.

Il secondo arresto per possesso di droga

Nel secondo episodio, avvenuto nel pomeriggio del 15 dicembre, i poliziotti hanno eseguito un controllo su un giovane che si è mostrato subito insofferente. Durante la perquisizione, sono stati scoperti 50 involucri contenenti circa 20 grammi di cocaina e 210 euro in banconote di vario taglio addosso al giovane. Ulteriori approfondimenti presso la sua abitazione hanno portato al rinvenimento di circa 1 grammo di crack e materiale per il confezionamento della droga. Il 24enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il fermo dei due pusher tra Anzio e Nettuno

Entrambi gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria. Va sottolineato che, in conformità con il principio di presunzione di innocenza, gli indagati sono da considerare innocenti fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile. Le indagini proseguono nell’ambito delle fasi preliminari. La Polizia di Stato rimane impegnata nel contrasto al traffico di droga, intensificando i controlli in vista delle festività natalizie nel comune di Nettuno.