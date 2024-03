Operazione antidegrado a Roma: smantellati due accampamenti abusivi

Gli agenti della polizia locale sono intervenuti nelle ultime ore per il recupero delle aree verdi, spesso ospitanti accampamenti abusivi e giacigli di fortuna.

Sopralluogo della polizia locale di Roma Capitale per rimuovere gli insediamenti abusivi nelle aree del verde pubblico capitolino. Due gli interventi gli interventi portati a termine nelle ultime ore dagli agenti nell’ambito delle quotidiane attività di contrasto ai fenomeni di degrado urbano. Nel mirino dei caschi bianchi due insediamenti abusivi, nel III e nel V Municipio, dove le autorità hanno riscontrato la presenza di baracche abusive, giacigli di fortuna e anche soggetti già noti per reati precedenti.

Rimosso insediamento abusivo a via Saragat: arrestato 41enne

Il primo intervento è stato eseguito dagli agenti dell’Unità Spe (Sicurezza pubblica emergenziale) e del III Gruppo Nomentano, a ridosso del viadotto Saragat. Durante le operazioni, gli operanti hanno arrestato un uomo di nazionalità marocchina, di 41 anni, il quale in seguito ad alcuni accertamenti, è risultato essere irregolare sul territorio italiano, nonché destinatario di un provvedimento di limitazione della libertà personale e di un divieto di dimora sul territorio capitolino, per reati di lesioni e minacce.

Baracche e giacigli tra via Prenestina e via Collatina

Ripristinato il decoro anche in un’area di viale Palmiro Togliatti, dove, su di uno spartitraffico rialzato compreso tra via Prenestina e Via Collatina, era sorto un insediamento abusivo, formato da baracche e giacigli messi in piedi con mezzi di fortuna, diventando inoltre un ricettacolo di rifiuti. Qui, al momento delle operazioni, portate avanti dalle pattuglie dei Gruppi V Casilino e Prenestino della polizia Locale, non è stato trovato alcun occupante. Grazie all’intervento odierno, è stato possibile procedere al recupero dell’area verde, consentendo le attività di bonifica e pulizia del sito, effettuate con l’ausilio di mezzi e personale Ama.