Operazione di sicurezza dei Carabinieri alla Stazione Termini: 8 arresti e 9 denunce

Operazione sicurezza dei Carabinieri nella zona della Stazione Termini: fermati borseggiatori e attività commerciali irregolari.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno condotto un’operazione di sicurezza nell’area della stazione ferroviaria Termini e nelle vie circostanti. L’operazione, svoltasi con l’impiego dei Carabinieri del Gruppo di Roma e il supporto di varie unità specializzate, ha portato all’arresto di 8 persone e alla denuncia di altre 9.

Operazione sicurezza alla Stazione Termini: l’aggressione alla proprietaria di un’automobile

I Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato due cittadini tunisini a via Giovanni Giolitti, colti in flagrante mentre spacciavano dosi di crack a due giovani. Nel frattempo, due cittadini algerini sono stati arrestati in via Principe Amedeo dopo aver tentato di rubare un’autoradio e un paio di occhiali da vista da un’auto in sosta. La proprietaria del veicolo è stata colpita e minacciata di morte. I due criminali avevano anche minacciato con un coltello una commerciante nel mercato “Esquilino”.

Operazione sicurezza alla Stazione Termini: fermate tre ladre e un clochard nella galleria commerciale

Il Nucleo Roma Scalo Termini ha arrestato tre cittadine sudamericane, una peruviana e due cubane, colte a rubare capi di abbigliamento in un negozio della galleria Forum Termini. Le donne sono state trovate in possesso di merce del valore di 750 euro, occultata in una borsa schermata per eludere i controlli antitaccheggio.

Nelle ultime ore, i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno fermato un 44enne del Marocco, senza fissa dimora, per aver molestato sessualmente una turista malgascia di 34 anni all’interno della stazione Termini. Altri interventi hanno portato alla denuncia di un cittadino afgano titolare di un negozio di telefonia per possesso di cuffie contraffatte.

Operazione sicurezza alla Stazione Termini: controlli a venditore di kebab che non rispettava le norme igieniche

Durante i controlli nelle attività commerciali, i Carabinieri hanno sanzionato due venditori di kebab in via Daniele Manin, uno per la mancata attuazione delle procedure HACCP e l’altro per carenze igienico-sanitarie, con una multa complessiva di 4.000 euro.

Complessivamente, sono state identificate 308 persone e svolte verifiche su 140 veicoli, 20 attività commerciali e strutture ricettive. L’operazione ha permesso di rafforzare la sicurezza nell’area della Stazione Termini, dimostrando l’impegno costante dei Carabinieri nel contrastare ogni forma di illegalità e garantire la tranquillità dei cittadini.