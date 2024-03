Operazione “Pasqua e Sicurezza” a Roma: Carabinieri arrestano 51 persone

Operazione dei Carabinieri a Roma per il periodo delle feste di Pasqua: nell’iniziativa svolti oltre 50 arresti.

Maxi blitz dei Carabinieri a Roma. In un’operazione sicurezza per le festività di Pasqua, i militari hanno arrestato 51 persone. Gli uomini dell’Arma sono intervenuti su più quadranti della Capitale, contrastando i famosi fenomeni predatori che da troppi mesi affliggono anche l’area del Centro Storico e mietono, in qualità di vittime, i turisti che vengono a trovarci. Ecco tutti i dettagli dell’operazione condotta nella Città Eterna.

L’operazione Pasqua dei Carabinieri tra Roma e i Castelli Romani

Le operazioni dei Carabinieri, effettuate in maniera straordinaria per tutelare il turismo pasquale nella Capitale, ha interessato anche i Comuni della Provincia di Roma. Nella maxi operazione, in appena 48 ore i militari hanno messo in manette ben 51 soggetti, tutti per una vasta varietà di reati.

Gli arresti compiuti dai Carabinieri

Tutti gli arresti compiuti, hanno permesso ai Carabinieri di cogliere i malviventi in flagranza di reato o semplicemente eseguire delle disposizioni dell’autorità giudiziaria. Nell’operazione su tutto il territorio provinciale romano, sono stati coinvolti i militari provenienti dai territori di Ostia, Roma e Frascati. A loro si sono uniti anche gli uomini del Nucleo Radiomobile di Roma, che hanno messo a disposizione autoradio e motociclisti. Gli arresti effettuati, riguardano principalmente alcuni reati molto diffusi su tutto il territorio capitolino: furto, borseggio, rapina, spaccio di droga, evasione e stalking.

L’operazione a tutela degli anziani

Le maggiori attenzioni, in questa operazione per le festività pasquali, sono andate verso le persone anziane. Con le feste alle porte, diventano i soggetti più vulnerabili davanti i tentativi di furto, borseggio o truffa. Proprio in questi giorni, i Carabinieri hanno organizzato anche incontri nei centri anziani e nelle parrocchie per sensibilizzare al problema e cercare di consigliare queste persone per non cadere in episodi spiacevoli.

L’iniziativa è scattata dalle testimonianze di due persone anziane, che recentemente hanno denunciato di essere stati vittime di una grossa truffa ai loro danni. Ignoti li avrebbero truffati, chiedendogli con insistenza soldi e soprattutto i loro gioielli.

In aggiornamento