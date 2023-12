Operazione sicurezza al Centro Storico: 5 arresti nella zona di Roma Termini e l’Esquilino

Operazione sicurezza dei Carabinieri nel centro storico di Roma: in manette 5 persone nelle zone di Roma Termini e l’Esquilino.

Nell’ambito di un’imponente operazione denominata “SICUREZZA“, i Carabinieri del Gruppo di Roma, supportati dai Carabinieri del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria e quelli del N.I.L. di Roma, hanno condotto un servizio straordinario di controllo volto a contrastare ogni forma di illegalità e degrado nell’area della Stazione Termini e nel quartiere Esquilino.

L’operazione Sicurezza a Roma Termini e l’Esquilino

Durante l’operazione, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno proceduto all’arresto di due individui. Un cittadino marocchino di 50 anni, senza fissa dimora, è stato fermato per l’esecuzione di un provvedimento di revoca di decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione. Risulta dovere scontare la pena di un anno e tre mesi di reclusione per tentata rapina. Inoltre, è stato arrestato un cittadino romeno di 56 anni, senza fissa dimora, per reingresso illegale nel territorio nazionale, avendo già ricevuto un ordine di espulsione nel 2022.

Contrasto ai bivacchi sotto la stazione di Roma Termini

Parallelamente agli arresti, sono state denunciate cinque persone. Due cittadini italiani sono stati segnalati per l’inosservanza del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Roma. Una cittadina italiana, una romena e un cittadino del Mali sono stati denunciati per inosservanza del Daspo urbano emesso dal Questore di Roma. Quattro persone sono state sanzionate amministrativamente per la violazione del divieto di stazionamento nei pressi della Stazione Termini, con contestuale notifica di ordine di allontanamento per 48 ore dall’area interessata.

Operazione anti-droga e sicurezza nel centro storico di Roma

Nel frattempo, i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un cittadino macedone di 44 anni, senza fissa dimora, per furto di un cellulare ai danni di una passante. Inoltre, due cittadini nordafricani, uno marocchino e uno tunisino, sono stati sorpresi a cedere dosi di cocaina a un cittadino italiano, identificato e segnalato alle autorità competenti. In altre operazioni, i Carabinieri hanno denunciato un cittadino brasiliano di 33 anni trovato in possesso di un coltello con lama lunga 20 cm e un cittadino romeno per il possesso di alcuni grammi di cocaina. Complessivamente, i Carabinieri hanno identificato 382 persone, eseguito verifiche su 178 veicoli e controllato 18 attività commerciali nell’ambito dell’operazione “SICUREZZA”.