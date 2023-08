Orinatoi a forma di bocca di donna in palestra, scoppia la polemica

Infiamma il web, ma anche la politica, la presenza di orinatoi a forma di bocca di donna nei bagni degli uomini in una palestra torinese. La denuncia, arrivata da più persone sui social, si è propagata velocemente in città e non solo. La prima a rendere nota la vicenda è stata la vocal coach torinese Greta Squillace. E’ quanto ha riportato l’agenzia di stampa Agi.

Torino, orinatoi a forma di bocca di donna in palestra: è polemica

Il centro sportivo, che fa parte di una catena multinazionale di palestre, respinge le accuse di sessismo che arrivano dagli utenti social e parla di opere di design. Sarebbero decine – obietta la palestra – gli esemplari che si trovano in giro per il mondo realizzate da un’artista designer olandese.

Anche la politica dice la sua

Intanto, alcuni ribattono che gli orinatoi non sarebbero a forma della bocca di una donna, ma del famoso logo della linguaccia dei Rolling Stones. L’eco della vicenda è però arrivata anche a Palazzo civico a Torino. Il consigliere comunale dei Radicali Italiani Silvio Viale ha spiegato: “Ma chi va in una palestra così? Da rimuovere subito e non mi si venga a dire che è artistico”. La capogruppo del Pd in consiglio comunale, Nadia Conticelli, ha invitato a boicottare la palestra “finché non avrà rimosso questi orinatoi violenti e sessisti”.

“Ci sono uomini – ha spiegato l’esponente dem – che pensano che per allenare i muscoli non sia necessario orinare in bocca ad una donna? Servono fatti e non solo parole per combattere violenza sulle donne e il patriarcato”.