Orrore a Roma, donna aggredita e violentata all’alba: arrestato un 39enne

Donna rapinata e violentata all’alba di domenica nel Centro Storico di Roma: la Polizia di Stato ha arrestato il presunto violentatore

Una tranquilla domenica mattina si è trasformata in un incubo per una donna di 42 anni e residente a Roma. Poco dopo le 5 del mattino, mentre attraversava piazza della Croce Rossa, è stata aggredita alle spalle da un uomo. Nonostante i suoi tentativi di fuga e le urla di aiuto, l’aggressore, un 39enne senza fissa dimora di origini marocchine, l’ha trascinata nel sottopassaggio sotto la piazza, dove ha commesso la violenza sessuale. Dopo aver abusato di lei, l’uomo l’ha anche rapinata prima di fuggire. La vittima, sconvolta e dolorante, è riuscita a chiamare il 112 per chiedere aiuto.

La violenza sessuale ai danni della donna nel Centro Storico di Roma

Come spiega Il Messaggero, gli agenti della Squadra Mobile e del Reparto Volanti sono intervenuti prontamente sul luogo dell’aggressione e hanno avviato le ricerche dell’uomo. Grazie alla descrizione fornita dalla vittima, sono riusciti a rintracciarlo e arrestarlo in breve tempo. L’uomo è stato portato in Questura e ora è in attesa della convalida del fermo da parte del gip. La donna, invece, è stata soccorsa e trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie. Dopo essere stata medicata per le ferite e le escoriazioni riportate, è stata dimessa con alcuni giorni di prognosi.

Il Comune risponde all’ennesimo episodio di degrado nella zona

L’episodio ha suscitato profonda indignazione e preoccupazione tra i cittadini e le istituzioni. Monica Lucarelli, assessora alle attività produttive e pari opportunità di Roma Capitale, che su Il Messaggero ha espresso la sua solidarietà alla vittima e ha sottolineato l’urgenza di rafforzare le misure di sicurezza e intensificare la sorveglianza nei punti più critici della città. Ha inoltre ribadito l’importanza di lavorare sulla prevenzione della violenza di genere attraverso l’educazione e la sensibilizzazione.

Lo stato del sottopassaggio

I residenti del quartiere hanno puntato il dito contro lo stato di degrado in cui versa il sottopassaggio, spesso rifugio di sbandati e senza tetto. L’area intorno alla Stazione Termini è stata descritta come una “terra di nessuno” dove i senzatetto possono agire indisturbati. I cittadini chiedono soluzioni definitive per affrontare la questione dei senzatetto, che spesso tornano ad occupare gli stessi luoghi anche dopo gli sgomberi. L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza e sulla necessità di interventi mirati per garantire la tranquillità dei cittadini e prevenire episodi di violenza.