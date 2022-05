Orrore a Roma: trovato cucciolo di cinghiale decapitato

Una scena orribile, quella che si è presentata nel pomeriggio di oggi, 15 maggio, nel parco dell’Insugherata, a Roma. All’interno della riserva naturale giaceva un cucciolo di cinghiale con la testa mozzata. La carcassa del piccolo ungulato è stata trovata da un cittadino animalista intorno alle ore 17:15.

Leggi anche: Cinghiali a Roma, inizia l’abbattimento all’Insugherata: saranno catturati e soppressi

Il racconto del ritrovamento

L’uomo, Patrick Bachofner, ha immediatamente dato l’allarme, contattando sia le associazioni che le forze dell’ordine. cittadino amante degli animali che verso le ore 17 si è ritrovato davanti a questa scena raccapricciante. “Ho cercato”, ha detto l’uomo, “ma della testa non c’era traccia”. Il ritrovamento è stato fatto in un’area molto frequentata, soprattutto nel weekend. Patrick era entrato nella riserva naturale dall’accesso di via Augusto Conti, trovando il cinghialino poco dopo.

“Ho chiamato anche la Asl. Ormai da parecchio tempo, noi attivisti, stiamo denunciando le violenze che vengono perpetrate verso questi poveri animali”. In questo caso, però, non si pensa a un episodio di bracconaggio, altrimenti il corpo del piccolo cinghiale sarebbe stato portato via. Sembrerebbe più una violenza gratuita o, peggio ancora, un rito.

Leggi anche: Roma, terrore per una tartaruga pericolosissima in condominio: il suo morso può riportare ferite gravissime