Orrore a Taranto: 3 minorenni prendono a sassate un cucciolo, lo bruciano e postano il video sulle chat

Un episodio crudele e senza senso. Tre ragazzi minorenni avrebbero ammazzato a sassate un cucciolo di cane. Poi, non soddisfatti, gli avrebbero dato fuoco. I tre avrebbero anche ripreso tutto la scena, per vantarsene con gli amici sulle chat di gruppo.

Cucciolo ucciso e bruciato: 3 minorenni accusati dell’orribile gesto

È successo a State, in provincia di Taranto. Questa mattina i carabinieri hanno effettuato le perquisizioni a casa dei tre minorenni. I militari, con l’ausilio del personale della sezione di Polizia giudiziaria del Tribunale dei Minorenni di Taranto sono andati nelle abitazioni dei tre, che risultano indagati di reato di uccisione di animali in concorso.

L’episodio risale a marzo. Nel corso delle perquisizioni di questa mattina i carabinieri hanno posto sotto sequestro i cellulari dei tre ragazzi indagati. Sono comunque ancora in corso ulteriori indagini per scoprire ulteriori elementi sulla gravissima vicenda. I carabinieri hanno esaminato il posto dove è avvenuta la brutale uccisione del cucciolo, un piccolo meticcio. Lì sono stati effettuati i rilievi, che verranno comparati con le immagini dei filmati fatti dai ragazzi e inviati via chat.