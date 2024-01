Orrore nella notte di Natale: ragazza picchiata e abusata dall’ex sotto effetto di droghe

Stupro durante la notte di Natale a Roma: giovane ragazza subisce almeno due abusi da parte dell’ex fidanzato.

Tragedia nella notte di Natale a Roma, dove una ragazza ha subito più violenze sessuali tra le giornate del 24 e il 26 Dicembre 2023. La donna, risultata essere una ragazza di 26 anni, è stata vittima degli abusi perpetrati dal suo ex fidanzato, un romani di 29 anni. Nonostante la loro relazione fosse finita a ottobre 2023, dopo una denuncia di violenza sessuale, l’uomo si era ripresentato a casa dei genitori della ragazza il 24 dicembre, con la scusa di portare dei regali di Natale e soprattutto riconquistare la giovane.

Ragazza vittima di violenza sessuale la notte di Natale

La notte di Natale, la ragazza sarebbe stata vittima di due violenze sessuali da parte dell’ex fidanzato. Aveva deciso di incontrarlo per regalargli un panettone, dopo che l’uomo gli aveva portato regali per lei e la famiglia nella sera del 24 Dicembre. Una situazione dove il soggetto non ha per l’occasione per compiere nuovi abusi sulla donna, peraltro in uno stato psico-fisico compromesso per l’utilizzo di alcol e cocaina durante la stessa serata.

I tormenti della ragazza innamorata del suo ex violento

Era un amore tossico quello che si stava consumando a Roma, con la ragazza innamorata del proprio ex nonostante le violenze subite. Nonostante gli abusi, lei stessa ha raccontato agli inquirenti come tornava sempre da lui, forse con la speranza che cambiasse atteggiamento. Eppure le violenze non erano solo fisiche, ma anche mentali: i litigi ci furono fin da giugno 2023, con l’uomo che diventava furibondo per la propria gelosia e che nutriva una morbosa possessività verso la stessa giovane.

La violenza all vigilia di Natale

La notte del 24 Dicembre, la ragazza decide di portare un dolce all’ex fidanzato. L’uomo, in quell’occasione, la carica in macchina e la picchia, minacciandola di raccontare situazioni d’intimità ai genitori della stessa donna. Parole e azioni che sarebbero figlie anche dell’utilizzo di droga, con la stessa giovane che vede l’uomo utilizzare una dose di cocaina durante il tragitto.

Due stupri tra il 24 e il 26 dicembre

L’uomo la porta nel proprio appartamento, dove in preda alla violenza la stupra per almeno due volte. Un abuso si verificherebbe come entrato nella casa, mentre una seconda situazione si sarebbe verificata il tra la notte del 25 e il 26 dicembre 2023. Solo successivamente, la ragazza riesce a tornare alla propria casa, raccontando questa volta ai genitori tutti gli abusi subiti dall’uomo e aprendo così la strada alla denuncia. Il soggetto è stato posto in arresto, ma ha respinto tutte le accuse durante l’interrogatorio in Procura.