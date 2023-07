Orrore nella villa comunale, accoltellato e lasciato agonizzante

Un tentato omicidio in piena regola, con un giovane che sarebbe stato trivellato di coltellate all’interno di una villa comunale. Sulle motivazioni della tentata esecuzione, ancora s’indaga e forse nelle prossime ore potrebbero arrivare i primi aggiornamenti del caso. Resta come il giovane abbia rischiato realmente di morire, considerato come l’aggressione ai suoi danni è avvenuta in piena notte.

L’accoltellamento nella villa comunale: cosa sappiamo?

Le informazioni sul caso sono ancora poche, ma sembrano far ipotizzare un brutale “tentato omicidio” ai danni della vittima. Il fatto è avvenuto a Frosinone, all’interno della centrale villa comunale su via Marco Tullio Cicerone. L’accoltellamento sarebbe avvenuto la scorsa notte, con il corpo in fin di vita del ragazzo ritrovato da un passante che passeggiava nell’area comunale nelle notturne. La stessa persone, vedendo esanime la vittima, ha subito allarmato i soccorsi per non farlo morire e denunciare il fatto.

Le prime informazioni sulla vittima e il suo attuale stato di salute

Dopo i primi accertamenti effettuati dalle Forze dell’Ordine di Frosinone, la vittima è risultata essere un ragazzo di trent’anni. Arrivati sul posto i soccorritori del 118, i paramedici hanno potuto constatare come il corpo del ragazzo vedesse numerosi fori d’ingresso procurati da una lama, in un dato che evidenzierebbe come lo stesso giovane abbia subito più coltellate quella stessa notte.

Arrivato all’Ospedale Fabrizio Spaziani dell’area del frusinate, il giovane è stato ricoverato in codice rosso. Nessuno al momento si è sbilanciato sulle condizioni di salute, quindi non è dato sapersi se è in pericolo di vita o meno. Le prime verifiche sanitarie sul corpo del trentenne, hanno evidenziato la presenza di diverse coltellate sulla parte superiore del busto. Tra queste, molti fori verrebbero definiti “molto gravi” in quanto profondi: al momento non è stato riferito se abbiano toccato organi interni. Le condizioni del paziente, dai medici, vedono la prognosi riservata.