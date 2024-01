Ospedale Goretti di Latina: donna muore, familiari informati solo il giorno dopo

Grave episodio all’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina: muore una paziente e il personale sanitario non lo comunica ai parenti.

Scene di grave disservizio all’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove il personale ospedaliero non è riuscito ad avvertire del decesso di una donna i suoi familiari. L’episodio si è verificato il Primo Gennaio 2024, con la donna che da diverso tempo era ricoverata all’interno della struttura in condizioni ritenute dal primo momento critiche. Al momento della morte, la signora aveva 85 anni.

Disservizio all’Ospedale Goretti di Latina: familiari avvisati dopo 24 ore del decesso della parente

Il decesso della signora sarebbe avvenuto nelle prime ore del 2024, con i medici che hanno verbalizzato la morte intorno alle 6 del mattino. Da qui, per motivi ancora non noti, sarebbe tardata la comunicazione ai familiari della stessa signora, che sono stati avvisati della dipartita della parente solo nella mattina di martedì 2 gennaio 2024, ovvero a 24 ore di distanza.

Episodio anomalo all’interno dell’ospedale

Secondo le voci interne all’Ospedale di Latina, probabilmente per il carico dovuto alla notte di Capodanno nessuno è riuscito a trovare il tempo per fare una telefonata ai parenti della signora. Una voce che comunque andrà verificata con il proseguo delle indagini da parte dell’Asl di Latina, che sullo spiacevole episodio ha intenzione di fare piena chiarezza.

La scioccante scoperta del decesso della signora

Dopo non averla sentita per la giornata del Primo Gennaio, i parenti della donna si sono presentati al Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria Goretti per avere delucidazioni sulla salute dell’anziana. Qui hanno scoperto come l’anziana signora fosse morta il giorno prima, venendo trasferita alla Camera Mortuaria dello stabile piuttosto che al reparto di Medicina Geriatrica della stessa struttura.

L’episodio fa supporre che la notizia del decesso della donna, se non si fossero presentati all’Ospedale di Latina, avrebbe tardato ulteriormente ad arrivare, nonostante la gravità di tutta la vicenda. Resta come la struttura ospedaliera si sia scusata del disservizio, mobilitandosi per evitare simili situazioni in futuro.