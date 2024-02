Ostia, 6 autolavaggi multati per violazioni ambientali e di sicurezza: un arresto

Controllo dei Carabinieri presso gli autolavaggio etnici di Ostia: trovate gravi irregolarità nello smaltimento dei rifiuti.

Si torna a parlare degli autolavaggi etnici nel territorio di Ostia, che da tempo vengono aspramente segnalati dalla cittadinanza per diverse irregolarità tenute nelle loro attività. Nella giornata di ieri, i Carabinieri hanno tenuto un controllo su tutto il territorio del X Municipio di Roma Capitale, rilevando gravissime irregolarità in queste attività sugli scarichi in fogna, la gestione dei rifiuti e la compilazione dei registri.

Controlli agli autolavaggi etnici di Ostia

Sul territorio di Ostia, sono stati 13 gli autolavaggi presi in indagine dai Carabinieri. Le segnalazioni provenienti da cittadini e amministratori di condomini sul litorale, avevano esposto numerosi episodi legati al mancato rispetto delle osservanze in materia di normative ambientali e soprattutto di sicurezza. Dei controlli effettuati, almeno 10 attività sono state ritenute gravemente compromesse, con sanzione complessive che superano i 25 mila euro.

Arresto in autolavaggio di Ostia

Presso un autolavaggio etnico, sono stati rinvenuti diversi illeciti legati anzitutto alle autorizzazioni per svolgere l’attività commerciale. Tra i permessi mancanti, inoltre, anche quello legato allo scarico delle acque reflue nella fogna, oltre alla comunicazione annuale dei rifiuti prodotti dal locale. Attività dove operava anche un uomo con un’ordinanza di custodia cautelare, cui sono scattati gli arresti per spaccio di droga nella zona di Ostia.

L’autolavaggio che non comunica i rifiuti

In diverse attività sanzionate, è stato rilevato come i gestori erano soliti non comunicare agli enti competenti i registri legati alla produzione di rifiuti. In più contesti erano completamente assenti i registri legati al carico e lo scarico di rifiuti, anche nelle condizioni in cui le attività operavano con quelli che vengono definiti “rifiuti speciali” e quindi altamente inquinanti per l’ambiente e tutte quelle zone dove operano questi locali. A una delle attività, per questo motivo, è stata sospesa l’attività a tempo indeterminato, dopo che già in passato aveva subito sanzioni per motivi analoghi.