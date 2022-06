Ostia: ancora incendi nella Pineta di Castel Fusano (FOTO)

Non sembra esserci davvero ‘fine’ (e purtroppo) agli incendi nella Capitale. Dopo quello devastante di Malagrotta, con le conseguenze che si devono ‘sopportare’ anche a distanza di ore, poco fa sono divampati altri roghi e i Vigili del Fuoco sono impegnati da questa mattina, con diverse squadre nei vari posti.

Incendi nella Pineta di Castel Fusano

Almeno tre i focolai attivi nella Pineta di Castel Fusano, nel X Municipio. A prendere fuoco sterpaglie vicino la zona di Longarina, in via dei Pescatori all’incrocio con via di Castel Fusano. I Vigili del Fuoco sono sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’intera area.

Incendio in via della Muratella

Come se non bastasse, anche a Maccarese, all’incrocio tra via della Muratella e via di Maccarese (dal lato della ferrovia) in questi momenti è divampato un incendio, che non sembrerebbe essere di piccole dimensioni. Sul posto, infatti, diverse squadre dei Vigili del Fuoco e il DOS, cioè il coordinatore del mezzo aereo. Il mezzo potrebbe servire per ‘scaricare’ acqua e aiutare nelle operazioni di spegnimento. A rischio sembrerebbe esserci la linea dei treni, la Roma-Fiumicino, perché le fiamme si starebbero avvicinando ai binari.

Come ha fatto sapere la comandante della Polizia Locale, Daniela Carola, l’incendio ha interessato un campo di sterpaglie, la cui proprietà è in fase di accertamento. Sul posto sono intervenute la Polizia Locale, la Protezione civile di Fiumicino e i Vigili del Fuoco, che sono stati allertati vista la violenza delle fiamme. I mezzi sono ancora sul posto, supportati da un canadair perché il vento sta rendendo difficoltose le operazioni.