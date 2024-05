Ostia Antica, auto colpisce un albero e si ribalta: anziana gravemente ferita

Incidente alle porte di Ostia Antica, auto si ribalta dopo aver urtato un albero: anziana signora gravemente ferita nell’episodio.

Ennesimo incidente sulla via dei Romagnoli, storica strada che collega la zona di Ostia Antica ad Acilia. In dinamiche ancora tutte da chiarire, è rimasta gravemente ferita una signora anziana. La donna, che al momento dell’incidente guidava una city car, avrebbe prima urtato un albero lungo la strada e successivamente la sua piccola automobile si sarebbe ribaltata. Per far uscire la signora ferita dall’autovettura, è dovuto intervenire anche un finanziare fuori servizio.

Auto si ribalta a Ostia Antica

Come racconta Canale Dieci, l’incidente si è verificato intorno alle 9 di questa mattina alle porte di Ostia Antica. La signora stava percorrendo la via dei Romagnoli, andando nella direzione di Acilia. Per motivi ancora da comprendere, l’anziana donna avrebbe perso il controllo della propria autovettura: la signora si trovava al volante di una Citroën C1 di colore rosso. Il mezzo prima si è scontrato contro un albero, poi dopo si è ribaltato per la violenta forza d’urto.

Un finanziere libera la signora anziana

A prestare i primi soccorsi alla signora, sono stati due automobilisti che viaggiavano alle sue spalle: tra questi un finanziere fuori servizio. Insieme a un’altra persona, ha tirato fuori l’anziana dalle lamiere, visto com’era rimasta bloccata. Sul posto è stato necessario l’arrivo di un’ambulanza, con i paramedici che hanno ritenuto gravi le ferite riportate dalla donna: la signora è stata trasportata in un ospedale attrezzato in codice rosso.

Sul posto è arrivata la Polizia Locale di Roma Capitale, che ha individuato il punto dell’incidente nella zona di via del Collettore Primario. Un punto storicamente pericoloso, anche per un improvviso rialzo appena fuori dall’area della stazione di servizio. I vigili urbani hanno bloccato temporaneamente il traffico sulla strada, così da poter effettuare le corrette operazioni sul luogo del sinistro: servirà capire come mai la donna ha colpito l’albero. Guasto meccanico o errore umano?