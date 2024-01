Ostia, bar del Parco dei Fusco svaligiato per la 15esima volta: la titolare pensa di chiudere

Ennesimo furto nel territorio di Ostia: svaligiato per la 15esima volta il bar all’interno del Parco dei Fusco.

Ennesimo colpo a un’attività commerciale di Ostia, con i ladri che dopo anni sono tornati a colpire all’interno del bar presente nel Parco dei Fusco. L’attività di ristorazione, che si trova via Cesare Laurenti e via Francesco Conteduca, ha un record coi ladri negativo sul territorio lidense: nell’ultimo decennio è stata vittima di furto per ben 15 volte.

L’ennesimo furto al noto bar di Ostia

I ladri hanno colpito la notte scorsa, con i malviventi che hanno forzato prima la porta d’ingresso del locale e successivamente una finestra all’interno dell’attività. Qui hanno mambassa di tutti gli oggetti trovati all’interno del bar: i pochi spicci all’interno della cassa, le bottiglie di liquore, lattine di Coca-Cola e birra, cibi, il forno a microonde, l’affettatrice, un fornelletto, la griglia e per finire la macchina spremiagrumi.

Proseguono i furti nel quadrante di Lido Centro

La vicenda è avvenuta a pochi passi dalla stazione di Lido Centro, che dista appena cinque minuti a piedi. Come sappiamo, il quadrante nei pressi della fermata ferroviaria al centro di Ostia è in balia dei ladri, che soprattutto nelle ore notturne organizzano raid predatori all’interno delle attività commerciali locali. Dopo le azioni vandaliche ad auto e negozi nel quadrante di viale della Stazione del Lido, i malviventi hanno deciso di estendere il loro raggio d’azione all’aria circostante piazza Gregorio Ronca.

L’attività di ristorazione pensa alla chiusura definitiva

Come evidenzia la titolare dell’attività commerciale ai microfoni di Canale 10, la situazione di degrado e insicurezza in cui versa Ostia non rende più fattibile l’impegno imprenditoriale all’interno del Parco dei Fusco. In una situazione dove i guadagni sono calati nell’ultimo anno, l’ultimo furto sembra far intuire la chiusura dell’attività per gli ingenti danni subiti (accennavamo anche la sparizione di elettrodomestici).

La lettera delle associazioni dei commercianti al presidente Falconi

Proprio nei giorni scorsi, come avevamo riportato anche nel nostro giornale, le associazioni legate ai commercianti avevano scritto a Mario Falconi, Presidente del X Municipio, per evidenziare come e strade lidensi siano in balia della trascuratezza e le attività commerciali hanno paura dei sempre più frequenti episodi di rapina e furto nei negozi.