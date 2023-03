Ostia, boom di furti al parco giochi: ancora raid nel weekend per poche centinaia di euro

Roma. A Ostia c’è chi continua a compiere furti anche nei luoghi più impensabili, dove le due semantiche sembrerebbero essere molto distanti: i parchi giochi per i bambini. Solamente nell’ultimo fine settimana si sono verificati gli ultimi. Presi di mira, in particolar modo il “Paradiso dei bambini” in piazza Francesco Conteduca e, per l’ennesima, anche il luna park “Parco Lido” in piazza della Stazione Vecchia.

‘Questa è una rapina’, terrore in gioielleria a Casalpalocco: 3 banditi armati, ferita la titolare

Ostia, raid e furti per poche centinaia di euro

Stando alle prime informazioni, nel primo caso i ladri avrebbero forzato la recinzione, mentre nel secondo, una volta entrati, hanno scassinato alcune macchinette distributrici – quelle a gettoni, con le pinze per poter vincere pupazzi e giochi – portando ovviamente via tutto il denaro all’interno, che pare ammonti a poche centinaia di euro. I ladri, dunque, sono ritornati, forse attratti dalla facilità del luogo e del furto in sé. Una volta entrati nei pressi, questa volta hanno deciso di fare le cose in modo ”regolare”, e di passare direttamente dal cancello. Hanno facilmente tranciato la catena e il lucchetto presenti, e poi sono entrati. Una volta dentro, poi, hanno preso di mira i distributori presenti nel parco, in tutti modi. Evidentemente non ci sono riusciti, e per questo hanno deciso di portarli via di pesi e caricarli, molto probabilmente, su un furgone per svuotarli con calma in un luogo appartato. Il danno economico, ad ogni modo, è abbastanza alto: due notti di raid potrebbero essere costate diverse migliaia di euro per i proprietari, tra danneggiamenti, macchinette rubate e denaro contante all’interno.

Ondata di furti nel X Municipio

Ma non si è trattato, come detto, dell’unico caso. I ladri di giochi – e di sogni – infatti, sono ritornati a colpire anche il una park in piazza della Stazione Vecchia a due passi dalla sede del X Municipio. Anche in questo caso, hanno puntato tutta la loro attenzione sulle macchinette dei giochi portando solamente via poche decine di euro. L’ennesimo saccheggio ai danni di quell’area giochi, che si aggiunge ai molti altri della zona, tra i quali anche quelli subiti dall’ all’istituto in via Mar dei Caraibi e Segurana dove ignoti hanno ripulito senza remore i distributori di snack e bevande. Infine, per non farsi mancare niente, molti sono anche i furti registrati presso gli uffici del X Municipio. In particolare, quelli dell’Anagrafe: qui i ladri hanno scassinato il cassetto delle cabine per fototessera automatiche. Anche in questo caso per poche decine di euro. Insomma, i danni percepiti – così come il rischio assuntosi dai malfattori – sono ampiamente maggiori rispetto ai ricavi delle azioni.