Ostia, cade con la moto e un “angelo” lo aiuta: “Cerco quel ragazzo, voglio ringraziarlo”

Ha avuto un incidente con la moto, ma in quel momento non è stato lasciato solo. Anzi, un ragazzo l’ha visto, si è fermato, l’ha aiutato e l’ha accompagnato a casa. Una storia a lieto fine quella che ha come sfondo Ostia.

L’incidente di ieri a Ostia in via dei Romagnoli

Ieri mattina, intorno alle 11.45, un ragazzo, come ha raccontato sui social, ha avuto un incidente in moto a Ostia, alla curva di via dei Romagnoli, poco prima del Cineland. Ha perso il controllo del mezzo a causa del brecciolino sull’asfalto, ma fortunatamente un ‘angelo’ l’ha visto, l’ha aiutato a togliere la moto dalla strada e l’ha accompagnato a casa. Ora Stefano sta cercando quell’angelo, che non si è voltato dall’altra parte.

L’appello

“Lì per lì non ho avuto la lucidità di chiedergli i suoi riferimenti e ora sto cercando di rintracciarlo” – ha spiegato in un post su Facebook. Il ragazzo, quello che si è fermato a prestare soccorso, abita a Ostia, in via Vasco de Gama, ha un tatuaggio sull’avambraccio con scritto ‘Gabriele’ e pare che ieri mattina indossasse una maglia del lavoro (o ferrovie dello stato o aeroporto). Stefano vuole rincontrarlo e ringraziarlo perché si è sentito meno solo.