Ostia, cane lupo incatenato senza cibo al freddo e sotto la pioggia: intervengono le guardie

Ostia. In queste ultime ore è stato tratto in salvo un cane lupo cecoslovacco. Il povero animale era tenuto in condizioni disumane, pessime, all’interno di un giardino condominiale di Ostia. A prestare soccorso al lupo, sono state le Guardie Zoofile Ambientali Norsaa Roma che, con ogni probabilità erano state avvertite della situazione critica in cui versava il povero animale dalle segnalazioni di qualche cittadino che deve aver notato la scena. Dopo l’ipotetica segnalazione, ecco che sono arrivate sul posto e a seguito di ulteriori accertamenti all’anagrafe canina, hanno scoperto che lo stesso cane era la vittima di un comportamento recidivo da parte del suo proprietario, il quale era già stato segnalato per aver in precedenza incatenato l’animale al balcone, perennemente.

Cane lupo cecoslovacco maltrattato ad Ostia

Il tutto è andato in scena nella giornata di ieri, martedì 24 gennaio 2023, quando alcune unità della Guardia Zoofila Ambientale N.O.R.S.A.A. il Nucleo Operativo Reati Sugli Animali e l’Ambiente sono giunte presso un’abitazione di Ostia per l’ennesimo caso sul territorio di maltrattamento di animali domestici, segnalato probabilmente da un cittadino. In un giardino condominiale del Lido, poi, è scattata la verifica da parte delle unità intervenute sul posto. La vittima di tali carenze e del maltrattamento era un cane lupo cecoslovacco tenuto legato ad una catena. Durante i sopralluoghi e le verifiche è stato accertato che l’animale viveva nella sporcizia e al freddo, con una catena troppo corta gli impediva di muoversi liberamente oltre i 3 metri di lunghezza. Poi, il resto lo hanno fatto le temperature di questi giorni, con tanto di piogge torrenziali che hanno ridotto l’animale uno straccio, in condizioni abbastanza critiche. L’animale aveva come unico rifugio una una scrivania forse lasciata fuori a tal scopo. Vicino a lui, due scodelle completamente vuote. L’esemplare appariva visibilmente denutrito.

Denuncia e sequestro dell’animale: ora in salvo

Scattato, subito dopo, il sequestro dell’animale e sanzionato opportunamente il proprietario. Successivamente nell’attesa della associazione Rescue Lupo Cecoslovacco, l’esemplare ritrovato è stato posto sotto custodia dagli operatori delle Guardie Zoofile.