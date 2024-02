Ostia, Carabinieri arrestano 24enne per truffa aggravata ai danni di un’anziana

Nuova truffa agli anziani nel territorio di Roma, questa volta nel quartiere Lido Nord di Ostia: anziana raggirata da un finto avvocato.

Nuova episodio di truffa agli anziani nel territorio di Roma, questa volta con una vicenda che ha toccato un signora di Ostia. La donna, che vive nel quadrante di Lido Nord, era stata raggirata da un ragazzo 24enne, che si era spacciato per un avvocato e gli aveva chiesto soldi e gioielli preziosi per pagare la cauzione del nipote. Solo il pronto intervento dei Carabinieri, di pattuglia nella zona, ha permesso di consegnare alla giustizia il truffatore.

La truffa alla signora anziana di Ostia

L’episodio è avvenuto a una residente 80enne di via delle Baleari, che nella giornata di ieri ha ricevuto due chiamate sospette. La prima da un presunto Carabinieri, che gli annunciava l’arresto del nipote e di come doveva pagare la cauzione del ragazzo per liberarlo. La seconda, a distanza di pochi minuti, di un presunto avvocato, che le chiedeva 8 mila euro in contanti e gioielli per la scarcerazione del parente.

Truffa che si sarebbe concretizzata con l’arrivo del presunto avvocato alla porta dell’anziana signora, convinta realmente di parlare con un legale e fare gli interessi dell’amato nipote. Il truffatore, con una spiccata parlantina, riuscirà a farsi consegnare soldi e gioielli dall’anziana nel giro di poco tempo.

L’arresto del truffatore nel quadrante di Lido Nord

Fortuna vuole che i Carabinieri, per un controllo della zona, si trovino proprio sotto il portone e vedano l’atteggiamento anomalo del presunto avvocato. Fatto un controllo di routine per l’identificazione, dentro le tasche del giovane vengono ritrovati i gioielli dell’anziana signora residente a Lido Nord. Non sapendo rispondere sulla provenienza dell’oro, per il giovane sono arrivate le manette.

Il truffatore è risultato essere un ragazzo di 24 anni, probabilmente residente fuori il territorio di Roma. Gli stessi militari dell’Arma dei Carabinieri, identificata l’anziana vittima, gli hanno riconsegnato i soldi estorti e il prezioso oro che teneva in casa.