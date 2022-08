Ostia, gira con un martello in borsa e minaccia un uomo: denunciato

Continuano, senza sosta, i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Ostia per prevenire e risolvere situazioni di disagio che potrebbero compromettere la tranquillità dei cittadini. Anche in questo weekend, purtroppo, le notizie non mancano. Partendo da un uomo, 60enne egiziano, che ha deciso di uscire con un martello nella borsa per minacciare un suo connazionale e poi far perdere le proprie tracce.

Le diverse denunce

L’uomo in questione è stato trovato subito dopo dai Carabinieri che l’hanno bloccato e denunciato. Nella stessa sera, poi, i militari hanno denunciato una 39enne romana per invasione di terreni. Cosa, che già era ‘abituata’ a fare. Ha abusivamente occupato con una tenda uno spazio ubicato all’interno di un camping internazionale di Ostia dove, furtivamente, si era introdotta.

Sono stati fermati poi anche un 28enne trovato in possesso di 3 g di hashish e un 24enne romano sorpreso alla guida della sua auto con un tasso alcolemico superiore al consentito. Controllati, inoltre, diversi locali del litorale, dove sono stati sanzionati il titolare di una pizzeria e il gestore di uno stabilimento balneare. Per quest’ultimo è stata avanzata anche la proposta di chiusura per carenze igienico-sanitarie.