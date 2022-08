Ostia, crolla un grosso albero sulla strada in prossimità dell’attraversamento pedonale

Ostia. Un albero di grosse dimensioni, un pino, è completamente crollato in strada, riversandosi sul marciapiede. Paura per gli astanti che lo hanno visto riversarsi al suolo in prossimità di un attraversamento pedonale.

Crolla albero in strada ad Ostia (Foto)

Il fatto è accaduto nelle ultime ore, all’altezza di Viale del Lido, oltre al danno alla momentanea inagibilità della strada, per fortuna, nient’altro. Nessuna persona coinvolta e nessun ferito. Solamente un segnale, forse, per una manutenzione e monitoraggio più costanti.