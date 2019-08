Ostia. Delfino spiaggiato sugli scogli, è allarme: “Rischio epidemia, non va toccato”

Un delfino è stato trovato morto dopo essersi spiaggiato sugli scogli tra il porto e Fiumara Grande. Lo rende noto Oceanomare Delphis Onlus tramite una nota su Facebook.

“Dopo la buona notizia del codice etico volontario per l’osservazione dei cetacei, che è di fondamentale importanza per la salvaguardia dei cetacei del litorale romano, è di oggi la triste notizia di un delfino spiaggiato a Ostia.

La segnalazione ci è arrivata grazie alla collaborazione instaurata con il X Municipio di Roma, prendendo atto del buon funzionamento dell’effetto rete generato dalla se gnalazione di un cittadino, @Francesco Vitolo e @Alessandro Ieva, rispettivamente Presidente della Commissione e Assessore all’ambiente del municipio, la Capitaneria di Porto di Roma, l’Osservatorio Ambientale, la Lipu e gli altri enti preposti.”

Potrebbe trattarsi di un delfino capitolino

“La preoccupazione del team di Oceanomare Delphis è che l’individuo spiaggiato sia uno dei “Delfini Capitolini”, nome del progetto di ricerca e monitoraggio dei cetacei del litorale romano, tra Ostia, Fiumicino e Torvaianica condotto dal 2011 da ODO.

Gli istituti zooprofilattici di Lazio e Toscana interverranno per comprendere le cause della morte.”

La causa della morte