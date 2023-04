Ostia, donna travolta da un motociclista sulle strisce pedonali: entrambi gravissimi

Nuovo incedente nella zona di Ostia Lido, dove una donna è stata investita da un motociclista. L’impatto si è rivelato gravoso per entrambe le persone, portate in codice rosso presso l’ospedale. La signora stava attraversando la strada all’altezza di via Lucio Lepidio, dietro il lunapark, quando la motocicletta l’avrebbe colpita in modo molto violento. Per effettuare i soccorsi e i rilevamenti che chiariranno le dinamiche dell’incidente, quel tratto della via Ostiense è stato momentaneamente chiuso al traffico.

La donna investita a Ostia Lido mentre attraversava la strada

Il punto dov’è avvenuto l’incidente, è noto a tutta la cittadinanza per la sua grande pericolosità. Secondo le testimonianze, la donna avrebbe impegnato l’incrocio intorno alle ore 13, ovvero nello stesso momento in cui nello stesso punto transitava il motociclista che l’avrebbe investita di lì a poco. La motocicletta, colpendo la signora, l’avrebbe fatta volare per diversi metri, facendola poi atterrare in maniera violenta sull’asfalto della via Ostiense. Analoga situazione è stata vissuta anche dal centauro che guidava il mezzo a due ruote, sbalzato dalla sella del proprio mezzo e caduto malamente al suolo.

Come poteva essere prevedibile, la situazione ha mandato in caos il traffico locale. Soprattutto nel punto dove s’incrociano via Capitan Consalvo (davanti la Posta centrale del Litorale), viale Vasco de Gama e via Cardinal Ginnasi, considerate la porta di Ostia sulla via del Mare e l’Ostiense. Una zona dove, peraltro, sono risapute le congestioni del traffico per la presenza della rotonda, la pattuglia della polizia a piazzale della Posta e il semaforo di via Capitan Consalvo, che tende a creare tante file durante la giornata in direzione di Ostia Antica e la zona di Basilica San Paolo. I sanitari occorsi sul posto, hanno potuto solo constatare la gravità della situazione, con i diretti protagonisti dell’incidente in gravissime condizioni. La donna è stata trasportata urgentemente all’ospedale Grassi di Ostia, mentre il motociclista presso la struttura del Sant’Eugenio dell’Eur.