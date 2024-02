Ostia, folle inseguimento in strada provoca 3 incidenti: arrestato 20enne

Folle inseguimento per le strade di Ostia, Polizia Locale di Roma Capitale insegue pirata della strada: arrestato 20enne.

Momenti di panico per le strade di Ostia nella giornata di ieri, mercoledì 14 febbraio 2024. L’inseguimento tra un pirata della strada e gli agenti della Polizia Locale, che si è svolto nelle vie del territorio lidense, avrebbe conseguito a tre incidenti stradali e addirittura il rischio d’investire numerosi pedoni. Nella vicenda, sono risultati almeno sette i veicoli gravemente danneggiati.

Il folle inseguimento per le strade di Ostia

Tutto sarebbe scaturito da un posto di blocco non rispettato da un’automobilista, che a bordo della propria macchina ha cominciato a correre per le strade del litorale romano. Marciando a una velocità elevatissima per non essere raggiunto dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, avrebbe sbandato in diverse occasioni, danneggiando almeno sette automobili che si trovavano in zona di sosta o circolavano sfortunatamente nello stesso quadrante del pirata della strada.

Pirata della strada prova a investire il vigile

Con grande difficoltà, l’automobilista verrà accerchiato e raggiunto dagli agenti della Polizia Locale. Ai controlli è emerso come si trattasse di un ragazzo 20enne, proveniente dal Cile. Durante le fasi di riconoscimento, il ragazzo ha riacceso la macchina ed è ripartito improvvisamente per provare a fuggire, non prima di aver rischiato d’investire un agente della Polizia Locale intervenuto sul posto.

L’ultimo incidente del pirata della strada

La folle corsa, una volta ripresa, ha visto nuovamente gli agenti inseguire il 20enne spericolato per le strade di Ostia. Una corsa conclusasi solo con un definitivo incidente, con la macchina del pirata della strada che si è ribaltata dopo una curva azzardata o un urto con una nuova autovettura.

Nonostante fosse rimasto ferito, il 20enne ha provato di nuovo a fuggire davanti le manette, riuscendosi prima a liberare dalle lamiere della propria automobile e poi correndo via dal luogo dell’incidente. Uno sforzo risultato vano, considerato come tre agenti della Polizia Locale lo hanno bloccato.