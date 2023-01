Ostia, incidente tra due auto in via delle Baleniere: una si ribalta, un ferito

Brutto incidente nel primo pomeriggio di oggi, 29 gennaio, a Ostia. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 14:00 in via delle Baleniere, all’incrocio con via delle Canarie, tra due auto, probabilmente a causa di una precedenza non rispettata da non dei due veicoli.

A seguito dell’urto, una delle due vetture si è ribaltata su un fianco e una persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco del distaccamento di Ostia per estrarre il conducente dell’auto ribaltata e consegnarlo ai sanitari del 118 nel frattempo giunti in soccorso. L’incrocio, segnalato più volte come pericoloso dai residenti, è privo di segnaletica orizzontale.

“È un incubo quell’incrocio – commenta Laura – Ci passo tutti i giorni. Però bisogna dire che la gente ultimamente corre come se avesse il cibo sul fuoco a casa”. Ma il problema, secondo i residenti, è anche dato dai cellulari, usati impropriamente mentre si guida, e dai limiti di velocità che spesso non vengono rispettati.

Foto di Amedeo Coppola