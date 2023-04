Ostia, minacce e insulti ai giornalisti Rai durante il servizio sulla casa sequestrata a Roberto Spada

Un’accoglienza certamente non delle migliori quella riservata ad una troupe di giornalisti della Rai, aggredita a Nuova Ostia mentre cercava di documentare il sequestro effettuato dai carabinieri presso l’appartamento occupato abusivamente, per ben 17 anni, da Roberto Spada, esponente di spicco dell’omonimo clan criminale e, peraltro, già condannato per il reato di violenza privata aggravato dal metodo mafioso. A denunciare l’accaduto i sindacati e Carlo Fuortes, amministratore delegato della Rai.

Aggressione Ostia, fermato dai Carabinieri Roberto Spada

L’aggressione ai giornalisti di Tgr Lazio e i messaggi di solidarietà

L’aggressione è avvenuta ieri mentre la troupe di professionisti cercava di filmare l’appartamento sequestrato la mattina stessa dai militari. Occupato abusivamente per 17 anni, morosità si registrano, ovviamente, anche per quel che riguarda le utenze. Arrivati in via Guido Vincon 27, i giornalisti non potevano certo aspettarsi quanto sarebbe accaduto di li a poco. “Rei” di stare effettuando il loro lavoro, il gruppo di professionisti è stato aggredito con lanci di oggetti, minacce e intimidazioni. Numerosi i messaggi di sostegno arrivati in queste ore per la troupe che, inoltre, condannano fermamente quanto accaduto: “La solidarietà dell’Azienda e mia personale alla giornalista e alla troupe del Tgr Lazio che sono stati bersaglio di tentativi di intimidazione mentre erano al lavoro per riferire abusi e soprusi compiuti dalla criminalità. Una solidarietà estesa, dovunque siano di sede, a tutti coloro che lavorano per l’informazione del servizio pubblico in situazioni altrettanto difficili”, queste le parole di Carlo Fuortes, amministratore delegato della Rai.

Le parole del direttore del telegiornale

A pronunciarsi anche il direttore del Tg Alessandro Casarin: “Condanno fermamente la vile aggressione subita dalla giornalista Stefania Cappa della redazione del Tgr Lazio assieme alla troupe ieri mattina a Ostia mentre veniva raccontato un fatto di cronaca, subendo insulti minacce e lancio di oggetti dalla finestre da parte di esponenti del clan spada. I giornalisti e le giornaliste del Tgr continueranno a informare sulla realtà del territorio nel rispetto del Servizio Pubblico e denunceranno ogni forma di aggressione sia fisica che verbale che impedisca di fare onestamente il proprio lavoro”.