Ostia, nate 47 tartarughine: liberate in mare tra lo stupore e la felicità dei bimbi (VIDEO)

Sono 47 i nuovi fiocchi a Ostia, che in nottata hanno visto la nascita di un “esercito” di tartarughe caretta. Piccole e scure di colore, le piccole tartarughine hanno fatto capolino in un buco sulla spiaggia. La nascita dei rettili marini, è stata monitorata dai volontari animalisti, che peraltro avevano già messo in sicurezza il nido di queste straordinarie creature. L’evento, come sempre in questi casi, ha riempito di gioia il cuore dei bagnanti e stupito i bambini presenti.

Le tartarughine nate a Ostia

Sono 47 i fiocchi colorati sul Litorale lidense. Infatti, in queste ore si sono schiuse altre uova delle tartarughe caretta, con i le piccole testuggini che erano già pronte a saltare fuori dalla buca e prendere la via del mare. Faranno tutto ciò, ma non prima dei controlli effettuati dai volontari animalisti: ogni tartarughina, infatti, verrà misurata prima di effettuare il proprio percorso verso l’acqua marina.

“La grande emozione per la nascita delle tartarughine”

Ad annunciare il lieto evento sul territorio di Ostia, è l’ente di Parchi Lazio. In una nota Instagram scrive: “L’emozione per le nuove nascite prende tutti, anche i biologi marini che da settimane seguono e monitorano i nidi delle tartarughe marine. Una bellissima nidiata con tante tartarughe e che hanno deciso di uscire tutte insieme”.

Prosegue il post: “Sono tanti i nidi monitorati e grazie al supporto della rete dei volontari ogni nido è presidiato. Ma non sempre i coordinatori regionali possono essere presenti in quei minuti emozionanti dell’uscita dalla sabbia.

Stavolta si. I coordinatori della rete Tartalazio stanno lavorando con passione e dedizione supportati dalla bellissima rete di volontari. Vogliamo dire GRAZIE a tutte e tutti per questa estate eccezionale! Ci aspettiamo ancora altre schiuse”.

Nuova nascita di tartarughe sul Litorale Romano

La Tartaruga Caretta fa schiudere altre uova sul Litorale Romano, dimostrando ancora una volta di amare particolarmente le nostre spiagge tra Ostia e Lavinio. Dopotutto, la specie di testuggine è la più presente nei ostri mari e soprattutto all’interno del Mar Mediterraneo.