Ostia, non si fermano all’alt e parte l’inseguimento con i Carabinieri: colpite le auto in sosta

Inseguimento per le strade di Ostia: ladri a bordo dell’automobile rubata colpiscono numerose vetture parcheggiate.

Panico nel cuore di Ostia Ponente. Due ladri avrebbero portato il caos lungo via dei Velieri, quando hanno forzato un alt dei Carabinieri. I delinquenti avrebbero innescato in questo modo un inseguimento nella zona della parrocchia di Santa Monica, dove i soggetti hanno urtato e distrutto diverse auto in sosta per la corsa ad altissima velocità per la strada strettissima del territorio lidense.

L’inseguimento spericolato a Ostia

Tutto sarebbe partito da un posto di blocco tra via Isole del Capo Verde e via dei Traghetti. Due uomini, probabilmente legati alla criminalità sudamericana sul litorale, hanno evaso l’alt dei Carabinieri, innescando un complesso inseguimento per le strette strade della zona. Una fuga dove i ladri hanno urtato numerose auto in sosta, come raccontato anche da Canale 10. L’azione delle forze dell’ordine sarebbe partita intorno alle 11 di questa mattina.

Colpite le auto in sosta per strada

In una strada già molto stretta e dove si passa con molte difficoltà, l’automobile in fuga avrebbe colpito almeno quattro autovetture in sosta. I presunti ladri erano a bordo di una Yaris Hybrid, risultata anche questa rubata a Roma. Nel piccolo tratto di strada, il veicolo ad alta velocità avrebbe colpito una Ford Fiesta, una Corolla Hybrid in prossimità dell’incrocio con via dei Traghetti, una Pegeout 208 e una Smart.

L’automobile dei ladri in panne

I plurimi scontri con le automobili in sosta, avrebbe provocato gravissimi danni alla Yaris. Automobile che avrebbe abbandonato i ladri prima del semaforo di viale Vasco de Gama, quando dal mezzo di trasporto è salto il mozzo della ruota posteriore: essendo una parte fondamentale per il movimento del veicolo, la macchina per il danno si è letteralmente arenata in terra. Ai due ladri, a quel punto, non è rimasto che fuggire a piedi: al momento, i militari intervenuti sarebbero ancora sulle loro tracce. La Polizia Locale di Roma Capitale ha compiuto le mansioni legate alla costatazione dei danni procurati dall’auto in fuga.