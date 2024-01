Ostia Nuova, spacciava negli alloggi popolari occupati abusivamente: coppia beccata con la droga

Sgombero alle prime luci del giorno quest’oggi, 20 gennaio, sul litorale romano. A Ostia Nuova diverse pattuglie della polizia si sono viste alle prese con un’occupazione abusiva in un’appartamento di proprietà di Roma Capitale.

un’occupazione all’interno un appartamento di proprietà di Roma Capitale. Nell’abitazione sono stati individuate due persone, denunciate, e nel corso di ulteriori controlli la polizia ha inoltre riscontrato delle attività illegali in un secondo alloggio in materia di stupefacenti. Degli occupanti abusivi in uno stabile di proprietà di Roma Capitale sono stati fatti evacuare stamane dalle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del X Gruppo “Mare”. Gli agenti sono intervenuti nella zona di Ostia Nuova , per. Nell’abitazione sono stati individuate, e nel corso di ulteriori controlli la polizia ha inoltre

Occupazioni abusive e spaccio di stupefacenti a Ostia Nuova

L’intervento è scaturito dalle consuete verifiche portate avanti dalle forze dell’Ordine e finalizzate alla tutela del patrimonio capitolino. Nello specifico, sono state eseguite dal Comando del X Gruppo “Mare” per due distinti casi. Il primo, presso gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che hanno permesso di individuare e denunciare i due occupanti abusivi, un uomo di 29 anni e una ragazza di 23. L’appartamento occupato abusivamente è stato riconsegnato al termine dei controlli al personale del Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale.

Ulteriori accertamenti hanno portato inoltre alla scoperta di attività illegali all’interno di un secondo alloggio, dove due persone, un uomo di 54 e una donna 44 anni, sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno rinvenuto e posto sotto sequestro nello specifico dell’attrezzature che li avrebbe aiutati nelle loro attività illegali, come bilancini di precisione, involucri in plastica e quanto necessario per il confezionamento e lo spaccio, oltre ad alcuni grammi di hashish.

Al termine dell’operazione sono state 4 le persone denunciate a vario titolo, dai reati di occupazione abusiva e possesso di stupefacenti a quello di lesioni, resistenza e minacce aggravate. A seguito della condotta particolarmente violenta, la donna di 44 anni è stata arrestata.