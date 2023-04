Ostia, occupa una casa e aggredisce i vigili: ‘Qua comando io’

Ha occupato un appartamento di proprietà privata come se fosse tutto così normale, lecito. E, come se non bastasse, ha pensato bene anche di aggredire due agenti della Polizia Locale che erano lì e stavano facendo il loro lavoro:Proprio come lui, che ha occupato un’abitazione di Ostia e l’ha trasformata in casa sua. Quando, in realtà, non poteva e non aveva nessun diritto per farlo.