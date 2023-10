Ostia, oltre 100 targhe perse nell’alluvione: le ricerche

Moria di targhe disperse nel territorio di Ostia. Nessun ladro in azione, ma bensì l’esito del devastante temporale che ha toccato il territorio lidense nei giorni scorsi. Sono almeno 120 i residenti che lamentano di aver perso la targa nel territorio del X Municipio, con il codice d’identificazione portato via dall’acqua o – nei casi maggiormente sfortunati – fatto volare addirittura in altri quartieri della zona balneare.

Le targhe disperse a Ostia dopo il violento temporale

Secondo le stime e le segnalazioni arrivate alla nostra redazione e a Facebook, possiamo parlare di almeno più di un centinaio di casi nel territorio lidense. Sui gruppi social legati al territorio del X Municipio, in primis Ostia Informa, diverse sono le persone che provano disperatamente a cercare la targa della propria automobile. C’è chi trova quella numerazione e prova a rintracciare il proprietario, chi invece prova a ricercarla attraverso il gruppo, in un tentativo che non sempre va a buon fine.

L’azione dannosa dell’acqua su Ostia

Tecnicamente, le targhe si sarebbero staccate da quei veicoli in sosta e che sono stati sommersi dall’acqua nei giorni scorsi. Parliamo in particolare di quelle automobili presenti nel quadrante di via dei Velieri, via dell’Appagliatore, via dei Romagnoli o piazza Ronca. Situazioni dove, come l’acqua si è assorbita, i proprietari delle automobili non hanno trovato più le targhe ai propri veicoli.

I proprietari delle automobili sono disperati

Come analizzato anche da La Repubblica nella giornata di oggi, su Ostia si sono vissute le ultime 36 ore di fuoco. Chi è stato vittima del fenomeno, infatti, ha provato a cercare disperatamente la propria targa. C’è chi si è affidato ai gruppi social di zona con 60 mila utenti, sperando che tra quelle persone almeno qualcuno riuscisse ad aiutarlo nel proprio grave problema. Altri, invece, hanno cominciato a girarsi le strade della propria zona, scavando tra il fango in un’animosa ricerca della targa.