Ostia, sgomberata all’alba casa popolare: era occupata da una famiglia legata alla criminalità locale

Si sta liberando in questi momenti un alloggio di proprietà Ater occupato abusivamente a Ostia. Dalle prime luci dell’alba gli agenti della Polizia di Roma Capitale, con i Gruppi GSSU ( Gruppo sicurezza sociale urbana), Spe ( Sicurezza Pubblica emergenziale) e X Gruppo Mare, in collaborazione con unità della Polizia di Stato, sono sul posto, in via della Martinica, per lo sgombero.

Sgombero a Ostia: appartamento occupato abusivamente

All’interno dell’immobile, occupato abusivamente, sono state trovate 4 persone, due minori e due adulti, un uomo e una donna. Quest’ultima, fanno sapere i caschi bianchi, è legata a note famiglie criminali della zona ed è stata già denunciata, insieme al suo compagno, nel corso di precedenti controlli. La famiglia in questione è quella che fa ‘capo’ al clan Di Silvio-Spada. Ora gli agenti, diretti dal Vice Comandante Dott. Stefano Napoli, hanno dato esecuzione a un provvedimento di rilascio, emesso dall’Azienda Territoriale per l’ Edilizia Residenziale Pubblica e stanno sgomberando la casa. Sul posto anche i Carabinieri.